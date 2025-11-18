Όταν ένα αυτοκίνητο είναι καλό, προσφέρει την ασφάλεια που θέλει κάθε οδηγός και οι οικογενειάρχες που ζητούν χώρους ικανοποιούνται από το όμορφο Peugeot 2008 τότε δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Το νέο 2008 της γαλλικής φίρμας με σήμα το λιοντάρι είναι ο Νο 1 πρωταγωνιστής στη δημοφιλέστερη αλλά ταυτόχρονα απαιτητική κατηγορία.

Η Peugeot στην Ελλάδα με αφορμή την εορτή BLACK FRIDAY ανακοίνωσε δελεαστικές προσφορές και ειδικά για τη μεγάλη γιορτή των εκπτώσεων θα διαθέσει σε περιορισμένο αριθμό το 2008 και E 2008.

Στις εκπληκτικές προτάσεις Black Friday της Peugeot, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών ανάμεσα σε πολλές κατηγορίες αυτοκινήτων Ηatchback, Fastback, Crossover, SUV και επαγγελματικά VAN, που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε σύγχρονη ανάγκη.

Για τους οπαδούς της ηλεκτροκίνησης, η γαλλική φίρμα διαθέτει 12 πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα. Κάθε οδηγός μπορεί να βρει το Peugeot που ταιριάζει στον τρόπο ζωής του.

Compact hatchback για την πόλη; Το E-208 δίνει ελευθερία κινήσεων με 433 χλμ. αυτονομία σε μικτές συνθήκες οδήγησης. SUV για καθημερινές μετακινήσεις και ταξίδια;

Το E-2008, το κορυφαίο SUV στο τεστ ADAC Ecotest 2024, συνδυάζει εκπληκτική αποδοτικότητα και ευρυχωρία. Για μεγάλες διαδρομές, το συναρπαστικό next-level SUV E-3008 και το 7θέσιο E-5008 προσφέρουν 701 χλμ. και 668 χλμ. αντίστοιχα σε μικτές συνθήκες οδήγησης, κάνοντας κάθε ταξίδι άνετο, ήρεμο και χωρίς άγχος.

Για όσους θέλουν οικονομία και άνεση στην καθημερινή οδήγηση, συνολικά 7 Hybrid μοντέλα της Peugeot προσφέρονται με το έξυπνο υβριδικό σύστημα 48V που προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση συνδυάζοντας έτσι τα πλεονεκτήματα 2 διαφορετικών κόσμων.

Προσφέρει την απλότητα ενός συστήματος MHEV (χωρίς πολλά εξαρτήματα, υψηλή τάση και μεγάλη μπαταρία που καταλαμβάνει χώρο), λειτουργώντας όμως πλήρως υβριδικά καθώς προσαρμόζεται στις συνθήκες της διαδρομής, με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση τουλάχιστον για το 50% του χρόνου οδήγησης σε αστικό περιβάλλον, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση και τις εκπομπές, χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ ή την οδηγική απόλαυση.

Γι’ αυτό τα μοντέλα της Peugeot βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις επιλογών των οδηγών στην Ελλάδα, συνδυάζοντας μοναδικό στυλ, άνεση, υψηλή τεχνολογία και την χαρά της οδήγησης.

Ειδικά για το 2008 μπορείτε να βρείτε τη υβριδική έκδοση με τους 145 ίππους. Το αυτοκίνητο αυτό ξεχωρίζει γιατί εφοδιάζεται με διπλοσύμπλεκτο 6ταχυτο κιβώτιο αλλά και πλήρως ηλεκτρικό με 156hp.

Ας μην ξεχνάμε ότι το ηλεκτρικό Ε 2008 ανακηρύχθηκε το 1ο SUV σε αποδοτικότητα στο ADAC ecotest 2024.

Είναι σημαντικό -και εδώ ξεχωρίζει- ότι η πιο απλή έκδοση, η Style είναι τόσο «φορτωμένη» που πολλοί οδηγοί υπερκαλύπτονται και δεν ζητούν κάτι άλλο εξτρά. Η έκδοση Style «φοράει» κινητήρα 1,2 Turbo που αποδίδει 100 Ηp. Διαθέτει μεταξύ των άλλων Navi, κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματο κλιματισμό, ηλεκτρικούς αναδιπλούμενους καθρέπτες, ασύρματο Android Auto και Carplay.

Το Peugeot 2008 προσφέρεται στην ειδική τιμή των 19.900 ευρώ και φυσικά έχει πέντε χρόνια εγγύηση.

Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης