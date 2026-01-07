Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA), το πρόβλημα εντοπίζεται στο λογισμικό του συστήματος διεύθυνσης της τελευταίας γενιάς X3. Πιο συγκεκριμένα, όταν το όχημα είναι σταθερό (π.χ. στο ρελαντί ή παρκαρισμένο), ο αισθητήρας ροπής του τιμονιού, λόγω δυσλειτουργίας λαμβάνει λάθος μετρήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη κίνηση του τιμονιού χωρίς παρέμβαση του οδηγού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρά ατυχήματα που να σχετίζονται με αυτό το σφάλμα. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις χρήστες έχουν δημοσιεύσει στο διαδίκτυο βίντεο που δείχνουν το τιμόνι να κινείται έντονα και ακανόνιστα, ενώ το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο (όπως το παραπάνω).

Τι θα γίνει με τα αυτοκίνητα που επηρεάζονται;

Για την επίλυση του προβλήματος, η BMW σχεδιάζει ενημέρωση λογισμικού μέσω Over-The-Air (OTA), δηλαδή ασύρματα, χωρίς να απαιτείται φυσική επίσκεψη σε συνεργείο. Οι ιδιοκτήτες θα έχουν επίσης την επιλογή να επισκεφθούν συνεργείο για δωρεάν ενημέρωση του λογισμικού εάν το προτιμούν.

Πότε θα ειδοποιηθούν οι ιδιοκτήτες;

Η BMW αναμένεται να ξεκινήσει την αποστολή επιστολών ειδοποίησης προς τους ιδιοκτήτες στις αρχές Φεβρουαρίου 2026, ενώ τα στοιχεία του αριθμού πλαισίου (VIN) για τα επηρεαζόμενα οχήματα θα εμφανίζονται στα επίσημα εργαλεία αναζήτησης ανάκλησης από την ίδια ημερομηνία. Οι επηρεαζόμενες X3 κατασκευάστηκαν μεταξύ 14 Αυγούστου 2024 και 20 Οκτωβρίου 2025.

Τι σημαίνει αυτό για τους οδηγούς;

Παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο όταν το όχημα είναι σταματημένο, η ακούσια κίνηση του τιμονιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η BMW βέβαια έχει χαρακτηρίσει την ανάκληση προληπτική, αν και οι εικόνες στο βίντεο δείχνουν πως μάλλον είναι κάπως πιο επιτακτική.