Μία νέα διάσταση στη συζήτηση για την ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη έδωσε ο Milan Nedeljković, ο οποίος από τον περασμένο Μάιο βρίσκεται στο τιμόνι του BMW Group.

Ο νέος CEO της BMW δεν ζήτησε την επιβολή νέων δασμών στα κινεζικά αυτοκίνητα. Αντίθετα, τάχθηκε υπέρ μιας συμφωνίας μεταξύ Ευρώπης και Κίνας για τους όρους του ανταγωνισμού, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι τιμές ορισμένων κινεζικών μοντέλων στην ευρωπαϊκή αγορά προκαλούν ερωτήματα από επιχειρηματικής πλευράς.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ο Nedeljković ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές πωλούν αυτοκίνητα στην Ευρώπη σε πολύ χαμηλές τιμές.

Η απάντησή του ήταν προσεκτική, αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστική: «Ορισμένα κινεζικά αυτοκίνητα διατίθενται εδώ σε τιμές που δεν είναι κατανοητές από επιχειρηματική άποψη.» Ο ίδιος συνέδεσε το φαινόμενο με την αυξανόμενη πίεση για προστατευτικά μέτρα στην Ευρώπη, προειδοποιώντας ότι η στρέβλωση του ανταγωνισμού μπορεί να οδηγήσει σε αντίδραση από τις ευρωπαϊκές αγορές.

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Το ζήτημα, σύμφωνα με τον CEO, δεν είναι η προέλευση ενός αυτοκινήτου, αλλά οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτό ανταγωνίζεται τα ευρωπαϊκά μοντέλα. Η τοποθέτηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μία περίοδο κατά την οποία οι BYD, SAIC, Geely και άλλοι κινεζικοί όμιλοι αυξάνουν την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας ηλεκτρικά αλλά και plug-in hybrid μοντέλα με έντονο ανταγωνισμό στην τιμή και τον εξοπλισμό.

Όχι σε νέους δασμούς – ναι σε συμφωνία με την Κίνα

Παρά την κριτική του για τις τιμές ορισμένων κινεζικών αυτοκινήτων, ο επικεφαλής της BMW δεν ζητά την απάντηση μέσω ενός νέου γύρου δασμών. Αντίθετα, προτείνει πολιτικό διάλογο μεταξύ Ευρώπης και Κίνας, με στόχο να συμφωνηθούν συνθήκες που θα διασφαλίζουν, κατά την άποψή του, περισσότερο ισορροπημένο ανταγωνισμό.

«Πρόσθετοι δασμοί θα συνιστούσαν ακόμη μεγαλύτερη παρέμβαση, γι’ αυτό και υποστηρίζω τις εθελοντικές συμφωνίες που βασίζονται σε δίκαιους όρους.», δήλωσε στη FAZ. Η λογική του είναι ότι μία εθελοντική συμφωνία για τις συνθήκες τιμολόγησης θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση στην περαιτέρω αύξηση των εμπορικών φραγμών.

Και προειδοποιεί για τον κίνδυνο μιας ευρύτερης εμπορικής σύγκρουσης, καθώς η Ευρώπη εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την Κίνα για την προμήθεια εξαρτημάτων και πρώτων υλών που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Κανείς δεν ενδιαφέρεται για κλιμάκωση.»

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Οι δασμοί της Ευρώπης στα κινεζικά ηλεκτρικά

Η συζήτηση δεν ξεκινά από το μηδέν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιβάλει πρόσθετους αντισταθμιστικούς δασμούς στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα, μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κρατικές επιδοτήσεις. Οι οριστικοί συντελεστές κυμαίνονται από 7,8% έως 35,3%, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Για την BYD ο συντελεστής είναι 17%, για τη Geely 18,8% και για τη SAIC 35,3%. Η Tesla έχει ξεχωριστό συντελεστή 7,8%, ενώ για άλλες εταιρείες που δεν συνεργάστηκαν στην έρευνα εφαρμόζεται συντελεστής 35,3%.

Η BMW γνωρίζει από πρώτο χέρι την κινεζική πίεση

Η κινεζική αγορά έχει γίνει εξαιρετικά ανταγωνιστική, ιδιαίτερα στον τομέα των ηλεκτρικών και των τεχνολογιών του αυτοκινήτου. Η ίδια η BMW αναφέρει στην ετήσια έκθεσή της ότι το 2025 το ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Κίνα επηρέασε τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα της εταιρείας. Το BMW Group πούλησε περίπου 626.000 αυτοκίνητα στην Κίνα το 2025, αριθμός που παραμένει μεγάλος, αλλά βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 847.900 αυτοκινήτων BMW και MINI το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση του ομίλου.

Την ίδια στιγμή, οι Κινέζοι κατασκευαστές δεν περιορίζονται πλέον στην εγχώρια αγορά. Επεκτείνονται στην Ευρώπη και φέρνουν μαζί τους μοντέλα που συνδυάζουν ηλεκτροκίνηση, πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό και επιθετική τιμολόγηση.

Το μεγάλο ερώτημα για την Ευρώπη

Το βασικό ερώτημα που τίθεται σε Βρυξέλλες, Βερολίνο και στις διοικήσεις των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών είναι υπό ποιες συνθήκες διαμορφώνεται αυτή η διαφορά τιμής. Η BMW δηλώνει ότι στηρίζει το ελεύθερο εμπόριο και τον ανταγωνισμό, αλλά ο Nedeljković θεωρεί ότι οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις.