Η εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούσε απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό εργαλείο φαίνεται πως τελειώνει. Για την BMW, η AI περνά πλέον από τις οθόνες και τα εργαστήρια απευθείας στην οργανωτική δομή της εταιρείας, με την αυτοκινητοβιομηχανία να συνδέει την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης με σημαντικές περικοπές σε διοικητικές θέσεις.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που ανακοίνωσε η BMW προβλέπει μείωση κατά 20% των θέσεων στις διοικητικές βαθμίδες και στο management, με στόχο η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2027. Παράλληλα, αντίστοιχη μείωση προβλέπεται και στα οργανωτικά επίπεδα κάτω από το management.

Η Τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη θέση των ανθρώπων

Η BMW σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την αλυσίδα λειτουργίας της, από την ανάπτυξη και τις προμήθειες μέχρι την παραγωγή και το aftersales. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη λεγόμενη agentic AI, δηλαδή σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν εργασίες με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

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Ο οικονομικός διευθυντής της BMW, Walter Mertl, χαρακτήρισε την agentic AI «game-changer», καθώς, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να οδηγήσει σε πιο ευέλικτες διαδικασίες ανάπτυξης, αποτελεσματικότερες οργανωτικές δομές και ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Η BMW χρησιμοποιεί ήδη AI στην παραγωγή, μέσω τυποποιημένων πληροφοριακών συστημάτων και μοντέλων δεδομένων. Ο επόμενος στόχος είναι αυτές οι τεχνολογίες να μπορούν να υποστηρίζουν ολοκληρωμένα τις διαδικασίες ανάπτυξης ενός αυτοκινήτου. Και κάπου εδώ βρίσκεται η μεγάλη αλλαγή. Όσο περισσότερες διαδικασίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν, τόσο λιγότερο προσωπικό χρειάζεται για να τις διαχειρίζεται.

«Κόβεται» και η BMW 2 Series Active Tourer

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, η BMW εξετάζει τη γκάμα της και τον αριθμό των διαφορετικών εκδόσεων και παραλλαγών που προσφέρει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 2 Series Active Tourer, η οποία, σύμφωνα με το πλάνο της εταιρείας, δεν θα αποκτήσει διάδοχο, παρότι η σημερινή γενιά συνεχίζει προς το παρόν την παραγωγή της. Η λογική πίσω από την απόφαση είναι, λιγότερα μοντέλα και λιγότερες παραλλαγές σημαίνουν λιγότερες διαφορετικές διαδικασίες ανάπτυξης και, συνεπώς, μικρότερη ανάγκη για ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους.