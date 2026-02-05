Η BMW έγινε θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο της αυτοκίνησης για το πώς άρχισε να χρεώνει χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων της, μετά την αγορά. Το κέντρο της αντιπαράθεσης ήταν η πολιτική των συνδρομών για λειτουργίες που ήδη υπάρχουν στο αυτοκίνητο, όπως τα θερμαινόμενα καθίσματα και το θερμαινόμενο τιμόνι, μια προσέγγιση που τελικά η ίδια η εταιρεία κατάλαβε πως ήταν λανθασμένη.

Η BMW είχε προσπαθήσει να εισαγάγει ένα “μοντέλο” όπου ο ιδιοκτήτης θα πλήρωνε μηνιαίο ποσό προκειμένου να ενεργοποιήσει λειτουργίες όπως τα θερμαινόμενα καθίσματα και το θερμαινόμενο τιμόνι, ακόμα και αν το αυτοκίνητο ήταν ήδη εξοπλισμένο με τον σχετικό εξοπλισμό από το εργοστάσιο. Η αντίδραση των αγοραστών ήταν έντονη. Πολλοί εξέφρασαν την απορία γιατί πρέπει να πληρώνουν μηνιαία για ένα χαρακτηριστικό που δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση ή υπηρεσίες cloud, όπως συμβαίνει με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης ή ενημερώσεις λογισμικού.

Τελικά, η BMW παραδέχθηκε δημόσια ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση ήταν «λανθασμένη», και απέσυρε την συνδρομή για τα θερμαινόμενα καθίσματα και άλλα παρόμοια στοιχεία άνεσης.

Η επικεφαλής επικοινωνίας της BMW, Alexandra Landers δήλωσε: “Η κριτική που δεχθήκαμε αφορούσε τη θέρμανση των καθισμάτων, και μάλλον δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε. Ωστόσο, αποφασίσαμε ότι για τα επιπλέον συστήματα (όχι αυτά που προϋπάρχουν στο όχημα) έχουμε και εμείς επιπλέον κόστος λειτουργίας όπως η χρήση cloud. Αν το χρησιμοποιήσετε, πρέπει να πληρώνουμε εμείς γι’ αυτό. Υπάρχουν πολλά εμπόδια για ανθρώπους που πιστεύουν ότι δεν θα το χρειαστούν ποτέ, αλλά μπορεί να έρθει η στιγμή και για αυτούς να πούνε ¨Μακάρι να είχα τώρα αυτή τη λειτουργία”, και τότε θα μπορούν να το προσθέσουν online”.

Η εταιρεία δεν σκοπεύει λοιπόν να εγκαταλείψει εντελώς το μοντέλο των συνδρομών, απλώς περιορίζει την προσέγγιση σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σαφής αιτολογία για συνεχή χρέωση.

Και φτάνουμε στο δικό μας ερώτημα προς εσάς: Είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε συνδρομή για λειτουργίες του αυτοκινήτου σου;

Πηγή: Motor1.com