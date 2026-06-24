Η ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά αυτοκινήτου της Κίνας αναγκάζει τη BMW να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στη στρατηγική της. Σύμφωνα με πληροφορίες από την κινεζική αγορά, η γερμανική εταιρεία σχεδιάζει να διακόψει την παραγωγή τριών αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων που κατασκευάζονται τοπικά, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για τη νέα γενιά μοντέλων Neue Klasse.

Πιο συγκεκριμένα, η BMW φέρεται να σταματά από τον Ιούλιο την παραγωγή των ηλεκτρικών i3, i5 και iX1 που κατασκευάζονται στην Κίνα μέσω της κοινοπραξίας BMW Brilliance Automotive. Τα τρία μοντέλα θα παραμείνουν διαθέσιμα μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται άμεσος αντικαταστάτης στην υπάρχουσα γκάμα.

Πίσω από αυτή την απόφαση βρίσκεται αφενός η προετοιμασία για την έλευση των μοντέλων Neue Klasse και αφετέρου η αισθητά μειωμένη ζήτηση που καταγράφει η μάρκα στην κινεζική αγορά. Τα τελευταία χρόνια οι εγχώριοι κατασκευαστές όπως οι BYD, Xiaomi, Nio και Xpeng έχουν αυξήσει σημαντικά τα μερίδιά τους, προσφέροντας μοντέλα με προηγμένη τεχνολογία, μεγάλες αυτονομίες και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Η πίεση αυτή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει έντονα τις οικονομικές επιδόσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών και φυσικά της BMW. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες η BMW αναθεώρησε προς τα κάτω τις οικονομικές προβλέψεις της για το 2026, κάνοντας λόγο για χαμηλότερη κερδοφορία, με έναν από τους βασικούς λόγους να είναι η αδύναμη ζήτηση στην Κίνα.

Παρά τις δυσκολίες, η γερμανική μάρκα θεωρεί ότι η νέα οικογένεια EV Neue Klasse θα αποτελέσει το μεγάλο της όπλο απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Η νέα πλατφόρμα Neue Klasse φέρνει μπαταρίες κυλινδρικού τύπου έκτης γενιάς, αρχιτεκτονική 800 Volt, ταχύτερη φόρτιση και σημαντικά αυξημένη αυτονομία, στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για να μπορέσει η BMW να ανακτήσει χαμένο έδαφος στη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων του κόσμου.

Η Κίνα παραμένει η σημαντικότερη μεμονωμένη αγορά για τη BMW, ωστόσο η κυριαρχία των τοπικών εταιρειών και ο έντονος πόλεμος τιμών αναγκάζουν πλέον ακόμη και τις premium ευρωπαϊκές μάρκες να επαναξιολογήσουν την παρουσία και τη στρατηγική τους στη χώρα.