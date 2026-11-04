Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε που παρουσιάστηκε, όμως η Ferrari F50 εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον των συλλεκτών, σε βαθμό που δύσκολα συναντάμε ακόμη και στα πιο σύγχρονα hypercars. Μία εξαιρετικά σπάνια F50 του 1997 με μόλις 170 χιλιόμετρα στο οδόμετρο, πουλήθηκε έναντι 18.705.000 δολαρίων, καταγράφοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου, στη δημοπρασία της Broad Arrow Auctions στο Wynn Las Vegas, στο πλαίσιο του Concours at Wynn Las Vegas. Και η F50 δεν ήταν το μοναδικό αυτοκίνητο που έγραψε ιστορία εκείνο το βράδυ. Δύο ακόμη εμβληματικά μοντέλα της Ferrari, η Daytona SP3 και η LaFerrari, σημείωσαν επίσης τις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί ποτέ σε δημοπρασία για τις αντίστοιχες εκδόσεις τους.

Ferrari F50: 18,7 εκατ. δολάρια για μόλις 170 χιλιόμετρα

Η συγκεκριμένη F50 κατασκευάστηκε το 1997 και αποτελεί μία από τις 349 μονάδες που βγήκαν συνολικά από το εργοστάσιο της Ferrari. Το στοιχείο, όμως, που την έκανε ακόμη πιο ξεχωριστή ήταν τα μόλις 170χλμ. είχε διανύσει, διατηρώντας ουσιαστικά την εικόνα ενός αυτοκινήτου που μόλις έχει παραδοθεί στον πρώτο του ιδιοκτήτη. Η τελική τιμή των 18.705.000 δολαρίων περιλαμβάνει την προμήθεια του αγοραστή και ξεπέρασε κατά περισσότερα από 4 εκατ. δολάρια το προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας για F50.

Η Daytona SP3 και η LaFerrari ακολούθησαν με δικά τους ρεκόρ

Η Ferrari κυριάρχησε και στις επόμενες θέσεις της δημοπρασίας. Μία Daytona SP3 του 2025, με μόλις 200χλμ. στο οδόμετρο, πουλήθηκε για 18.540.000 δολάρια, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για αυτοκίνητο του συγκεκριμένου μοντέλου που δεν διατέθηκε μέσω φιλανθρωπικής δημοπρασίας. Στην τρίτη θέση βρέθηκε μία LaFerrari του 2014, η οποία άλλαξε χέρια έναντι 8.805.000 δολαρίων, επίσης σε τιμή-ρεκόρ για το μοντέλο.

Με άλλα λόγια, μόνο αυτές οι τρεις Ferrari απέφεραν συνολικά περίπου 46,05 εκατ. δολάρια, δηλαδή σχεδόν το μισό ποσό της συνολικής δημοπρασίας. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε μία Ferrari Enzo του 2003, η οποία πουλήθηκε για 6,55 εκατ. δολάρια, ενώ ακολούθησε μία Bugatti Chiron Super Sport του 2023 με 4,57 εκατ. δολάρια.

Από τη McLaren P1 GTR μέχρι την Koenigsegg Regera

Η δεκάδα των ακριβότερων αυτοκινήτων συμπληρώθηκε από μοντέλα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές εποχές και σχολές της αυτοκίνησης. Μία Ferrari 599 SA Aperta του 2011 έφτασε τα 4,35 εκατ. δολάρια, ενώ μία McLaren P1 GTR του 2015, η οποία είχε μετατραπεί για χρήση στον δρόμο από τη Lanzante, πουλήθηκε για 3,415 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας επίσης νέο ρεκόρ για το συγκεκριμένο μοντέλο. Ακολούθησε μία Koenigsegg Regera του 2019 με 2,645 εκατ. δολάρια, ενώ τη δεκάδα έκλεισαν μία Mercedes-Benz 300 SL Gullwing του 1955, στα 1,93 εκατ. δολάρια, και μία Mercedes-Benz 500 K «Spezial Roadster» του 1934, στα 1,765 εκατ. δολάρια.