Πόσα χρόνια μπορεί να παραμείνει ένα αυτοκίνητο στον δρόμο; Η απάντηση δεν εξαρτάται μόνο από την αντοχή του κινητήρα, των μηχανικών μερών ή του αμαξώματος. Όλο και μεγαλύτερο ρόλο παίζει το κατά πόσο συμφέρει οικονομικά να επισκευαστεί όταν παρουσιαστεί μια σοβαρή βλάβη.

Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που αναδεικνύει η Bosch, προειδοποιώντας ότι το αυξημένο κόστος επισκευής και αντικατάστασης των μπαταριών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρότερη διάρκεια ζωής των οχημάτων.

Ο Rupert Hoellbacher, επικεφαλής της Bosch Mobility Aftermarket, μιλώντας στο γερμανικό μέσο Automobilwoche, έθεσε το ζήτημα με σαφή τρόπο λέγοντας πως εάν δεν γίνει οικονομικά πιο προσιτή η επισκευή ή η αντικατάσταση των μπαταριών, τα αυτοκίνητα κινδυνεύουν να αποσύρονται νωρίτερα από όσο θα επέτρεπε η πραγματική μηχανική τους κατάσταση.

Η μπαταρία που μπορεί να κοστίσει περισσότερο από το ίδιο το αυτοκίνητο

Η μπαταρία υψηλής τάσης αποτελεί ένα από τα ακριβότερα εξαρτήματα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Και όταν ένα όχημα μεγαλώνει σε ηλικία, χάνει μέρος της εμπορικής του αξίας και πλησιάζει ή ξεπερνά το τέλος της εργοστασιακής του εγγύησης, μια σοβαρή βλάβη μπορεί να εξελιχθεί σε οικονομικό αδιέξοδο.

Το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα ότι κάθε βλάβη απαιτεί την αντικατάσταση ολόκληρης της μπαταρίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, η επισκευή μπορεί να περιοριστεί σε επιμέρους τμήματα ή μονάδες της. Ωστόσο, εάν το κόστος μιας τέτοιας εργασίας παραμένει υψηλό ή δεν υπάρχει η δυνατότητα επισκευής σε λογική τιμή, ο ιδιοκτήτης μπορεί να βρεθεί μπροστά στο δύσκολο δίλημμα να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό για να διατηρήσει το αυτοκίνητό του ή να το αποσύρει, ακόμη κι αν τα υπόλοιπα συστήματά του εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.

«Η διάρκεια ζωής των αυτοκινήτων θα μειωθεί»

Ο Hoellbacher προειδοποιεί ότι, εάν η επισκευή και η αντικατάσταση των μπαταριών δεν γίνουν οικονομικά πιο ελκυστικές, η διάρκεια ζωής των αυτοκινήτων θα περιοριστεί. Όπως επισημαίνει, αυτό δεν θα αποτελούσε μόνο απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών για τον κλάδο της επισκευής και της συντήρησης, αλλά και ένα βήμα προς τα πίσω για τη βιωσιμότητα.

Η λύση μπορεί να βρίσκεται στην επισκευή επιμέρους μονάδων

Μία από τις βασικές κατευθύνσεις που αναδεικνύονται είναι η δυνατότητα επισκευής της μπαταρίας χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η αντικατάσταση ολόκληρου του πακέτου. Οι μπαταρίες αποτελούνται από επιμέρους στοιχεία και μονάδες, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει τον εντοπισμό και την αποκατάσταση ενός προβλήματος σε πιο περιορισμένη έκταση. Η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε να μειώσει το κόστος επισκευής, να περιορίσει τη σπατάλη υλικών και να επιτρέψει σε περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να παραμείνουν σε κυκλοφορία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα ανεξάρτητα συνεργεία αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο

Καθώς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μεγαλώνουν σε ηλικία, η αγορά του aftermarket, δηλαδή των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εκτός του επίσημου δικτύου των κατασκευαστών, αναμένεται να αποκτήσει αυξημένη σημασία. Η δυνατότητα των ανεξάρτητων συνεργείων να διαγνώσουν βλάβες, να ελέγξουν την κατάσταση των μπαταριών και να επισκευάσουν επιμέρους εξαρτήματα θα μπορούσε να διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές για τους ιδιοκτήτες. Για να συμβεί αυτό, απαιτούνται κατάλληλος εξοπλισμός, τεχνογνωσία, πρόσβαση σε ανταλλακτικά και οικονομικά βιώσιμες διαδικασίες επισκευής.

Το ζητούμενο είναι να μην αποτελεί η αντικατάσταση ενός ολόκληρου συστήματος τη μοναδική πρακτική επιλογή όταν παρουσιάζεται μια βλάβη.