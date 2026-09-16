Πώς θα έμοιαζε ένα επαγγελματικό όχημα αν δεν χρειαζόταν ποτέ οδηγό; Η Stellantis έχει μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση και την παρουσιάζει στην IAA Transportation 2026 στο Ανόβερο. Ονομάζεται BOW, από το Box-on-Wheels (δηλαδή «κουτί πάνω σε τροχούς»), και είναι ένα από τα πιο ασυνήθιστα concept που παρουσιάζονται στην έκθεση. Η Stellantis Pro One το εξέλιξε σε συνεργασία με την UQI Robotics, εταιρεία που ειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και την αυτόνομη οδήγηση.

Ένα van που δεν χρειάζεται καν καμπίνα

Σε ένα συμβατικό van, σημαντικό μέρος του οχήματος καταλαμβάνεται από τον οδηγό και όλα όσα χρειάζονται για να μπορεί ένας άνθρωπος να το χειριστεί, όπως κάθισμα, τιμόνι, πεντάλ, ταμπλό, παρμπρίζ και ολόκληρη η καμπίνα. Το BOW ξεκινά από εντελώς διαφορετική λογική, καθώς εάν δεν υπάρχει οδηγός, όλος αυτός ο χώρος μπορεί θεωρητικά να αξιοποιηθεί διαφορετικά.

Το όχημα γίνεται ουσιαστικά μια κινητή μονάδα μεταφοράς φορτίου, η οποία μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και να αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου, συνδεδεμένου στόλου.

Το BOW προορίζεται κυρίως για εφαρμογές όπου οι επαναλαμβανόμενες μεταφορές και οι ελεγχόμενες συνθήκες μπορούν να κάνουν την αυτόνομη λειτουργία πιο εύκολη. Η Stellantis αναφέρει μεταξύ άλλων τις αστικές περιοχές, τις ζώνες χαμηλών εκπομπών και τους χώρους περιορισμένης πρόσβασης, αλλά και περιβάλλοντα όπως εργοστάσια, νοσοκομεία και αεροδρόμια. Ειδικά στις αστικές διανομές, η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα όχημα που θα μπορεί να μεταφέρει εμπορεύματα χωρίς οδηγό, μειώνοντας την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης στις επαναλαμβανόμενες διαδρομές.

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι ο δρόμος

Η Stellantis δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής χωρητικότητα μπαταρίας, αυτονομία, ισχύ, ωφέλιμο φορτίο, αριθμό ή τύπο αισθητήρων, συγκεκριμένο επίπεδο αυτόνομης οδήγησης, τιμή ή ημερομηνία έναρξης παραγωγής. Πρόκειται για ένα proof of concept, με τις αρχικές δραστηριότητες επικύρωσης να έχουν προγραμματιστεί για την Ευρώπη.

Το van του μέλλοντος

Το BOW είναι η απόδειξη πως όταν το όχημα δεν χρειάζεται να σχεδιαστεί γύρω από έναν άνθρωπο, αλλά αποκλειστικά γύρω από το φορτίο, αλλάζει ολόκληρη η φιλοσοφία του. Χωρίς οδηγό, δεν χρειάζεται καμπίνα. Χωρίς καμπίνα, απελευθερώνεται χώρος. Και χωρίς την ανάγκη ανθρώπινου χειρισμού, το όχημα μπορεί να γίνει ένα κινητό κομμάτι ενός μεγαλύτερου δικτύου logistics.

Προς το παρόν είναι ένα concept. Αν όμως η αυτόνομη οδήγηση και οι υποδομές των πόλεων εξελιχθούν αρκετά, το «κουτί πάνω σε τροχούς» θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις πιο διαφορετικές εικόνες των παραδόσεων του μέλλοντος.