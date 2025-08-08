Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ακόμα και για μια μάρκα τόσο αναγνωρισμένου κύρους όσο η Bugatti, η αποκλειστικότητα είναι το παν. Για ορισμένους αγοραστές, η κατοχή μίας από τις 250 Tourbillon ή μιας από τις 500 Chiron δεν είναι αρκετή. Αντίθετα, οι πλουσιότεροι πελάτες της Bugatti θέλουν κάτι που μόνο οι ίδιοι μπορούν να κατέχουν και η εταιρεία εισήγαγε ένα νέο πρόγραμμα που απευθύνεται αποκλειστικά σε αυτούς.

Με την ονομασία Programme Solitaire, η νέα υπηρεσία της Bugatti επιτρέπει στους πλουσιότερους συλλέκτες της εταιρίας να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά μοναδικό, αποκλειστικό.

Αντί να επιτρέπει απλώς στους πελάτες να προσαρμόζουν υπάρχοντα μοντέλα, το Programme Solitaire τους επιτρέπει να δημιουργούν τα δικά τους, σχεδόν από την αρχή.

Η πρώτη μοναδική παραγγελία της μάρκας είναι το εκπληκτικό supercar που βλέπετε εδώ: Η Bugatti Brouillard. Κατασκευασμένη πάνω στην πανταχού παρούσα πλατφόρμα W16 της Bugatti – δανεισμένη από τις Chiron και Mistral – η Brouillard διαθέτει σασί από ανθρακονήματα και αλουμίνιο, κινητήρα με τέσσερα τούρμπο και ιπποδύναμη στους 1.578 ίππους.

Η Brouillard είναι έντονα εμπνευσμένη από τη κάμπριο Mistral. Οριζόντια στοιχεία φωτισμού LED κοσμούν το μπροστινό μέρος, ενώ σκούρες πινελιές πλαισιώνουν τον μπροστινό προφυλακτήρα. Γνώριμα και τα πίσω φώτα LED σε σχήμα βέλους, ενώ ένα φωτιζόμενο λογότυπο “BUGATTI” κλέβει τις εντυπώσεις. Βέβαια σε αντίθεση με τη Mistral, η Brouillard έχει οροφή.

Το εσωτερικό συνδυάζει υφάσματα ειδικά κατασκευασμένα σε καρό μοτίβο με πράσινες λεπτομέρειες από ανθρακονήματα και στοιχεία από κατεργασμένο αλουμίνιο. Κεντημένα μοτίβα αλόγων καλύπτουν τα πάνελ των θυρών και τις πλάτες των καθισμάτων – ένα νεύμα στο αγαπημένο άλογο του Ettore Bugatti – ενώ τα καθίσματα είναι διαμορφωμένα ειδικά για τις προτιμήσεις του οδηγού. Ακόμα και ο επιλογέας ταχυτήτων από κατεργασμένο αλουμίνιο περιλαμβάνει ένα γυάλινο ένθετο ενός μικροσκοπικού αλόγου.

«Το να κάνεις κάτι να φαίνεται απλό είναι στην πραγματικότητα απίστευτα περίπλοκο. Ο σχεδιασμός πρέπει να ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες τεχνολογικές πτυχές, όλη τη θερμοδυναμική και την αεροδυναμική ενός υπερ-σπορ αυτοκινήτου 1.578 ίππων, ακολουθώντας παράλληλα ένα βασικό ήθος – που έχει καθιερωθεί τόσο από εμάς όσο και από τον πελάτη – με το οποίο το Brouillard ήταν διαποτισμένο με αξιοπρέπεια». — Frank Heyl, Διευθυντής Σχεδιασμού της Bugatti

Φυσικά, η Bugatti δεν αναφέρει τιμή για αυτό το μοναδικό custom υπερ-αυτοκίνητο. Αν έπρεπε να μαντέψουμε, πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια είναι πιθανώς ένα πιθανό νούμερο. Η Brouillard είναι ένα από τα δύο μόνο προσαρμοσμένα μοντέλα που η εταιρεία σχεδιάζει να κατασκευάζει ετησίως στο πλαίσιο του νέου της προγράμματος Solitaire.