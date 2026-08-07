Όταν μιλάμε για Bugatti, τα όρια μεταξύ αυτοκινήτου και έργου τέχνης είναι ήδη θολά. Με τη νέα Destrier, όμως, η φίρμα φαίνεται να τα εξαφανίζει εντελώς.

Η νέα δημιουργία αποτελεί το τρίτο project του υπεραποκλειστικού προγράμματος Programme Solitaire, μέσω του οποίου η Bugatti κατασκευάζει μοναδικά αυτοκίνητα για ελάχιστους και εξαιρετικά εύπορους πελάτες. Το Destrier είναι ένα πραγματικό one-off, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρξει μόνο ένα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το χαμηλότερο μοντέλο Bugatti που κατασκευάστηκε ποτέ

Το όνομα «Destrier» προέρχεται από τα πολεμικά άλογα που χρησιμοποιούσαν οι μεσαιωνικοί ιππότες στις μάχες, κάτι που εξηγεί και αρκετές σχεδιαστικές λεπτομέρειες του μοντέλου. Η Bugatti το περιγράφει ως «γλυπτό ταχύτητας», με το αμάξωμα να είναι σχεδιασμένο γύρω από τις μηχανικές του αναλογίες και όχι το αντίστροφο. Το ύψος του αγγίζει μόλις το 1 μέτρο, καθιστώντας το ένα από τα πιο χαμηλά αυτοκίνητα που έχει κατασκευάσει ποτέ η μάρκα.

Σε αντίθεση με την αγωνιστική Bolide από την οποία προέρχεται, η Destrier εγκαταλείπει τις ακραίες αεροδυναμικές επιφάνειες, τη γιγαντιαία πίσω αεροτομή και τα επιθετικά αεροδυναμικά βοηθήματα, υιοθετώντας πιο καθαρές και κομψές γραμμές.

Κρύβει από κάτω μια… Bolide

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα βρίσκεται το ίδιο ανθρακονημάτινο monocoque της Bolide, καθώς και ο θρυλικός W16 κινητήρας των 8.0 λίτρων με τέσσερα turbo. Η ισχύς παραμένει στα εξωφρενικά 1.600 άλογα, τα οποία περνούν και στους τέσσερις τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.

Το εσωτερικό είναι εξίσου ξεχωριστό καθώς η Bugatti χρησιμοποιεί καφέ δέρμα, ειδικά υφάσματα τρισδιάστατης ύφανσης και μεταλλικές επιφάνειες με σφυρήλατη υφή που παραπέμπουν σε μεσαιωνική πανοπλία. Ακόμη και οι λεπτομέρειες στα χειριστήρια, στους αεραγωγούς και στο τιμόνι έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Πόσο κοστίζει;

Η Bugatti δεν ανακοίνωσε επίσημα την τιμή του μοναδικού Destrier. Ωστόσο, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Bolide κόστιζε περίπου 4,8 εκατ. δολάρια, οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως η τιμή της συγκεκριμένης one-off δημιουργίας ξεπερνά κατά πολύ αυτό το ποσό. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Destrier θα πραγματοποιηθεί στο Pebble Beach Concours d’Elegance κατά τη διάρκεια της Monterey Car Week, στις 16 Αυγούστου.