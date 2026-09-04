Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο χαρακτηριστικός ήχος του W16 αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Bugatti. Από τη Veyron και τη Chiron μέχρι τις Bolide και Mistral, ο 16κύλινδρος κινητήρας είχε δημιουργήσει τη δική του ηχητική υπογραφή.

Τώρα, η γαλλική μάρκα περνά σε μια νέα εποχή με την Tourbillon και έναν ολοκαίνουργιο ατμοσφαιρικό V16. Και όπως αποδεικνύεται, η δημιουργία του ήχου του δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Η Bugatti χρειάστηκε τρία ολόκληρα χρόνια εξέλιξης, χιλιάδες προσομοιώσεις και μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία homologation, ώστε ο νέος κινητήρας να ακούγεται όπως ακριβώς ήθελαν οι μηχανικοί.

Οι μηχανικοί της Bugatti δεν ξεκίνησαν από λευκό χαρτί

Αντίθετα, αναζήτησαν την έμπνευση στο παρελθόν της μάρκας, προσπαθώντας να μεταφέρουν μέρος του χαρακτήρα του W16 στον εντελώς διαφορετικό V16 της Tourbillon. Η φιλοσοφία ήταν ξεκάθαρη. Ο ήχος έπρεπε να παραμείνει ωμός, μηχανικός και αυθεντικός, χωρίς όμως να γίνει κουραστικός για τους επιβάτες στην καθημερινή χρήση. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα εξέλιξης πραγματοποίησε χιλιάδες προσομοιώσεις τόσο στα συστήματα εξαγωγής όσο και στην εισαγωγή αέρα. Στόχος ήταν να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση, την άνεση και στον χαρακτηριστικό «άγριο» χαρακτήρα που θέλει να έχει ένας κινητήρας Bugatti.

Χωρίς τεχνητό ήχο από τα ηχεία

Ο ήχος που ακούει ο οδηγός στην Tourbillon δεν δημιουργείται τεχνητά από τα ηχεία του αυτοκινήτου. Η Bugatti επέλεξε να αφήσει τον πραγματικό ήχο του συστήματος κίνησης να περάσει στην καμπίνα, χρησιμοποιώντας ένα ειδικά εξελιγμένο ακουστικό πακέτο. Με κλειστά παράθυρα και όταν το αυτοκίνητο κινείται σε ηλεκτρική λειτουργία, η καμπίνα παραμένει ήσυχη και άνετη. Όταν όμως ο οδηγός ζητήσει από τον V16 να ξυπνήσει, ο πραγματικός μηχανικός του χαρακτήρας έρχεται στο προσκήνιο.

Έπρεπε να ακούγεται καλά και να περνά τις νόμιμες δοκιμές θορύβου

Η Bugatti αναφέρει ότι το ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο θορύβου για τη σχετική δοκιμή είναι 72 dB. Ωστόσο, η διαδικασία δεν βασίζεται σε μία μόνο μέτρηση. Περιλαμβάνει διαφορετικές δοκιμές, μεταξύ άλλων με σταθερή ταχύτητα αλλά και επιτάχυνση, ενώ τα μικρόφωνα δεν καταγράφουν αποκλειστικά τον κινητήρα. Στη συνολική μέτρηση συμμετέχουν επίσης ο θόρυβος από τα ελαστικά, το αμάξωμα και τα αεροδυναμικά στοιχεία του αυτοκινήτου. Γι’ αυτό οι μηχανικοί χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν πολλές προκαταρκτικές μετρήσεις πριν από την τελική διαδικασία homologation.

Και όλα αυτά για έναν V16 που φτάνει τις 9.000 σ.α.λ.

Ο ατμοσφαιρικός V16 μπορεί να στροφάρει έως τις 9.000 σ.α.λ., προσφέροντας ένα στοιχείο που γίνεται ολοένα και πιο σπάνιο στην εποχή του εξηλεκτρισμού. Και παρότι η Tourbillon διαθέτει υβριδικό σύστημα κίνησης, η Bugatti επέλεξε να διατηρήσει τον κινητήρα στο επίκεντρο της συναισθηματικής εμπειρίας.

Η κινητήρια δύναμη – τέρας, του μοντέλου

Ο V16 είναι ένας θηριώδης κινητήρας 8,3 λίτρων που αποδίδει 1.000 ίππους χωρίς turbo. Η Cosworth βοήθησε στην ανάπτυξη του ατμοσφαιρικού θηρίου, το οποίο ζυγίζει μόλις 250 κιλά παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τον W16 που αντικαθιστά. Υπάρχει επίσης ροπή 900 Nm, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει και το άλλο μισό του συστήματος κίνησης του Tourbillon, το υβριδικό. Ένας μπροστινός ηλεκτρονικός άξονας φέρει δύο ηλεκτροκινητήρες, ενώ ένας τρίτος κινητήρας είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος για να βοηθά στην κίνηση των πίσω τροχών. Ένα πακέτο μπαταριών 25 kWh που είναι τοποθετημένο στο κέντρο παρέχει ενέργεια, προσθέτοντας 800 ίππους. Η συνδυασμένη ισχύς είναι 1.800 ίπποι και εφόσον τα ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2 έχουν αρκετή πρόσφυση, η Tourbillon θα φτάσει τα 100χλμ./ώρα σε μόλις 2 δευτερόλεπτα.