Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Ποιος σας είπε μια αυτοκινητοβιομηχανία ασχολείται μόνο με τα αυτοκίνητα και δεν μπορεί να ασχοληθεί με την τέχνη. Αν είχατε τέτοια εντύπωση τότε κάνετε λάθος. Οι επικεφαλής της BYD δεν φοράνε παροπίδες. Προσπαθούν να βοηθήσουν τα νέα παιδιά που έχουν φρέσκιες ιδέες. Σίγουρα το κάνουν στα εργοστάσιά τους για την κατασκευή των καινούργιων οχημάτων νέας ενέργειας και λύσεων βιώσιμης κινητικότητας, Αλλά δεν περιορίζονται μόνο εκεί.

Πρόσφατα η BYD και η Mediawan έσφιξαν τα χέρια και εγκαινίασαν το «Build Your Dream Award» που είναι αποκλειστικά για νέους δημιουργούς στο Φεστιβάλ Καννών. Την BYD την ξέρετε. Είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστής οχημάτων. Επειδή την Mediawan, μπορεί να μην την γνωρίζετε να σας πληροφορήσουμε ότι είναι ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό στούντιο που ιδρύθηκε στη Γαλλία στα τέλη του 2015 από τους Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel και Matthieu Pigasse. Μέσα σε μια δεκαετία καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους παραγωγούς. Η Mediawan έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό δημιουργικό οικοσύστημα που υποστηρίζει και αναδεικνύει κορυφαία ταλέντα παγκοσμίως.

Η BYD σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό στούντιο Mediawan αποφάσισαν να θεσπίσουν ένα νέο βραβείο, το «Build Your Dream Award» που έχει στόχο να βοηθήσουν αποτελεσματικά αυτά τα παιδιά που έχουν ταλέντο αλλά δεν έχουν την απαραίτητη βοήθεια για να προβάλουν τις ιδέες τους.

Το «Build Your Dream Award» θα απονέμεται κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ των Καννών και κάθε χρόνο θα βραβεύει την καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη ταινία μεγάλου μήκους που προβλήθηκε στις γαλλικές κινηματογραφικές αίθουσες κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Το νέο βραβείο αποτυπώνει το κοινό όραμα της BYD και της Mediawan για δημιουργική έκφραση χωρίς σύνορα, με υψηλές απαιτήσεις και διεθνή προσανατολισμό. Η shortlist περιλαμβάνει 15 διεθνείς ταινίες και καταρτίστηκε από τον Thierry Chèze, αρχισυντάκτη του περιοδικού Premiere, ενώ η τελική επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή με εξέχουσες προσωπικότητες της παγκόσμιας βιομηχανίας του κινηματογράφου. Ο νικητής, που θα ανακοινωθεί στις 14 Μαΐου 2026 στο Terrasse by Albane στις Κάννες, θα λάβει ένα τρόπαιο σχεδιασμένο από τη Γαλλίδα designer Victoria Wilmotte, καθώς και χρηματικό έπαθλο ύψους 40.000 ευρώ.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Το “Build Your Dreams” είναι το μότο της BYD και πιστεύουμε ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μόνον όταν δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούν. Το “Build Your Dream Award” δημιουργήθηκε για να στηρίξει νέους δημιουργούς που πραγματοποιούν το κινηματογραφικό τους ντεμπούτο, αναδεικνύοντας τη δημιουργική φωνή και το ταλέντο τους. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συνεργασία μας με την Mediawan σε αυτόν τον ετήσιο θεσμό. Το Φεστιβάλ Καννών, ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα διεθνώς, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για την παρουσίασή του. Ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια το Build Your Dream Award θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τη νέα γενιά κινηματογραφιστών.»

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Build Your Dream Award είναι ο Chen Kaige, ο διακεκριμένος Κινέζος σκηνοθέτης που από τη δεκαετία του 1980 έχει καταξιωθεί διεθνώς ως μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου κινεζικού κινηματογράφου. Το 1993 απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία Farewell My Concubine (ελληνικός τίτλος: Αντίο Παλλακίδα μου). Ο Chen Kaige δήλωσε: «Υπάρχουν αμέτρητοι νέοι σε όλο τον κόσμο που ονειρεύονται να γίνουν σκηνοθέτες. Η διοργάνωση του Build Your Dream Award στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καννών, ενός βραβείου αφιερωμένου στους ανερχόμενους κινηματογραφιστές, αποτελεί για εκείνους μια εξαιρετικά σημαντική και πολύτιμη ευκαιρία».

Στην κριτική επιτροπή του πρώτου Build Your Dream Award, μαζί με τον Chen Kaige και τον Thierry Chèze, συμμετέχουν:

Η Mélanie Laurent, ηθοποιός, σκηνοθέτις και σεναριογράφος, η οποία εμφανίστηκε στην ταινία Inglourious Basterds του Quentin Tarantino και έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες The Adopted, Breathe και The Mad Women’s Ball.

Η Hafsia Herzi, που έγινε αρχικά γνωστή για τις ερμηνείες της στις ταινίες The Secret of the Grain και Mektoub, My Love, και οι δύο σκηνοθετημένες από τον Abdellatif Kechiche. Έκτοτε έχει εδραιώσει μια ισχυρή παρουσία στον δημιουργικό κινηματογράφο και το 2025 απέσπασε το Βραβείο César Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Borgo.

Ο Yann Demange, Γαλλο-αλγερινός σκηνοθέτης γνωστός για τη χαρακτηριστική σκηνοθετική του ματιά και τη δυναμική αφηγηματική του προσέγγιση, έχει σκηνοθετήσει τις τηλεοπτικές σειρές Dead Set και Top Boy, που έτυχαν ιδιαίτερα θετικής υποδοχής, πριν πραγματοποιήσει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στον κινηματογράφο με την ταινία ’71, για την οποία τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα British Independent Film Awards.

Η shortlist για το πρώτο Build Your Dream Award έχει ως εξής:

Familiar Touch, Sarah Friedland (ΗΠΑ)

Christy And His Brother, Brendan Canty (Ιρλανδία)

Fire On the Plain, Ji Zhang (Κίνα)

Didi, Sean Wang (ΗΠΑ / Ταϊβάν)

Disco Afrika: A Malagasy Story, Luck Razanajaona (Μαδαγασκάρη)

Honeymoon, Zhanna Ozirna (Ουκρανία)

In The Summers, Alessandra Lacorazza (ΗΠΑ / Κολομβία)

Little Trouble Girls, Urska Djukić (Κροατία)

Muganga, The One Who Treats, Marie- Hélène Roux (Γαλλία)

On Falling, Laura Carreira (Πορτογαλία)

We Believe You, Charlotte Devillers & Arnaud Dufeys (Βέλγιο)

That Summer In Paris, Valentine Cadic (Γαλλία)

A Sad And Beautiful World, Cyril Aris (Λίβανος)

Together, Michael Shanks (Αυστραλία)

Truly Naked, Muriel D’Ansembourg (Ολλανδία)