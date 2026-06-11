Η premium μάρκα Denza, που ανήκει πλέον εξ ολοκλήρου στη BYD, αποκάλυψε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου Denza Z, ενός ηλεκτρικού sportscar που αναμένεται να λανσαριστεί επίσημα μέσα στον Ιούλιο στην κινεζική αγορά.

1.582 ίπποι από τρεις ηλεκτροκινητήρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στις κινεζικές Αρχές έγκρισης τύπου, το Denza Z χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες. Έναν στον εμπρός άξονα και δύο στον πίσω, δημιουργώντας ένα σύστημα τετρακίνησης συνολικής απόδοσης 1.180 kW ή 1.582 ίππων. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του αριθμού, η ισχύς αυτή ξεπερνά ακόμη και πολλά σύγχρονα hypercars, ενώ είναι σημαντικά υψηλότερη από αυτή που προσφέρουν αρκετά ευρωπαϊκά ηλεκτρικά supercars. Θα υπάρχει και πιο… γήινη έκδοση με 500 άλογα.

Τελική ταχύτητα έως 350 χλμ./ώρα

Ανάλογα με την έκδοση, το νέο Denza Z θα μπορεί να αγγίξει τα 300 ή ακόμη και τα 350 χλμ./ώρα, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής. Παράλληλα, ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα αναμένεται να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα.

Κουπέ, κάμπριο και έκδοση πίστας

Το Denza Z θα διατίθεται ως κλειστό coupé, ως ανοικτό roadster με υφασμάτινη οροφή, αλλά και σε μια πιο ακραία track-focused έκδοση για όσους αναζητούν μέγιστες επιδόσεις. Το αμάξωμα ακολουθεί χαμηλή και επιθετική σχεδιαστική φιλοσοφία, με έντονους θόλους, αεραγωγούς και έντονα αεροδυναμικά βοηθήματα που παραπέμπουν περισσότερο σε εξωτικό supercar παρά σε ένα τυπικό ηλεκτρικό μοντέλο.

Η BYD μπαίνει δυναμικά στα supercars ενώ κοιτάει και τη Formula 1

Η κινεζική εταιρεία έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να κατασκευάζει ανταγωνιστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής. Τώρα όμως επιχειρεί να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε ονόματα που εδώ και δεκαετίες κυριαρχούν στον κόσμο των επιδόσεων. Και η εταιρεία δεν σταματά εκεί, δείχνει αποφασισμένη να μπει στον πλέον ανταγωνιστικό χώρο, αυτό της Formula 1, με τις φήμες να θέλουν ως αρωγό της προσπάθειας αυτής, τον Horner.