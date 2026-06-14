Το νέο hatchback αποτελεί το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που εξελίχθηκε ειδικά για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς και είναι το μοναδικό supermini που συνδυάζει διαστάσεις κατηγορίας Β με plug-in hybrid σύστημα κίνησης και ηλεκτρική αυτονομία που μπορεί να φτάσει τα 105 χιλιόμετρα.

Με μήκος 4,16 μέτρα και μεταξόνιο 2,61 μέτρων, το Dolphin G DM-i ανήκει στο B-segment, όμως διαθέτει ένα εντυπωσιακό πορτπαγκάζ που αγγίζει τα 425 λίτρα, τιμή που συναντά κανείς ακόμη και σε μεγαλύτερα οικογενειακά μοντέλα.

Plug-in με δύο επιλογές μπαταρίας

Στην καρδιά του μοντέλου βρίσκεται η τεχνολογία Super DM της BYD. Το σύστημα συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων και 95 ίππων, με ηλεκτροκινητήρα 163 ίππων, δίνοντας προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση κατά την καθημερινή χρήση. Η ισχύς του συστήματος φτάνει τους 176 ίππους στην έκδοση Active και τους 212 ίππους στις εκδόσεις Boost, Comfort και Sport.

Η BYD προσφέρει το μοντέλο σε δύο εκδόσεις μπαταρίας. Η βασική διαθέτει χωρητικότητα 7,42 kWh και προσφέρει έως 40 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Οι ανώτερες εκδόσεις εξοπλίζονται με μπαταρία Blade Battery χωρητικότητας 18,3 kWh, αυξάνοντας την ηλεκτρική αυτονομία στα 105 χιλιόμετρα.

Αυτονομία 1.040χλμ.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου είναι η συνολική αυτονομία. Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ, μπορεί να διανύσει έως 1.040 χιλιόμετρα. Και οι επιδόσεις όμως είναι πολύ καλές για την κατηγορία, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,3 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 180 χλμ./ώρα.

Στο εσωτερικό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών και οθόνη infotainment έως 12,8 ίντσες, ενώ στις πλουσιότερες εκδόσεις περιλαμβάνονται head-up display, πανοραμική γυάλινη οροφή, κάμερα 360 μοιρών, ασύρματη φόρτιση κινητού και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα Vehicle-to-Load (V2L), μέσω της οποίας η μπαταρία του αυτοκινήτου μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Στον τομέα της ασφάλειας, όλες οι εκδόσεις εξοπλίζονται με πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού που περιλαμβάνει adaptive cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου, αναγνώριση διασταυρούμενης κυκλοφορίας και σύστημα παρακολούθησης της προσοχής του οδηγού.

Οι παραγγελίες για το νέο Dolphin G DM-i θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στην ελληνική αγορά αναμένονται στις αρχές του φθινοπώρου. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις τιμές, οι οποίες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό αν το νέο μοντέλο θα μπορέσει να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς.