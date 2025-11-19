Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί πριν τρία χρόνια οι περισσότεροι Ευρωπαίοι να μην ήξεραν την BYD, όμως πλέον ήδη αποτελεί τον πρωταγωνιστή της ηλεκτροκίνησης. Με ποιοτικά αυτοκίνητα νέα τεχνολογίας και καλές τιμές, ήρθε σαν σίφουνας και διέλυσε τις έως τώρα προκαταλήψεις σχετικά με τα made in China προϊόντα. Μάλιστα η BYD δραστηριοποιείται ήδη σε 29 αγορές της Ευρώπης και έχοντας τριπλασιάσει τις πωλήσεις της μέσα σε ένα χρόνο, είναι έτοιμη να κατασκευάσει δικά της εργοστάσια στην Γηραιά Ήπειρο.

Η εταιρεία θεωρεί την Ευρώπη ως μία από τις πιο σημαντικές αγορές και αναμένει να φτάσει περίπου τα 1.000 σημεία λιανικής πώλησης σε όλη την ήπειρο πριν από το κλείσιμο του έτους. Αυτό το ορόσημο, ωστόσο, είναι μόνο η αρχή όσων έχουν προγραμματιστεί για το 2026 καθώς η Maria Grazia Davino, περιφερειακή διευθύνουσα σύμβουλος της BYD για την Ευρώπη, αποκάλυψε την επόμενη κίνηση της εταιρείας. Επιβεβαίωσε ότι η BYD θα διπλασιάσει την παρουσία της στην περιοχή τον επόμενο χρόνο, χαρακτηρίζοντας την επέκταση απαραίτητη για την προσέλκυση πελατών σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό τοπίο.

Το σχέδιο της εταιρίας επικεντρώνεται στην κατασκευή περισσότερων οχημάτων που πουλά στην Ευρώπη, εντός της ίδιας της Ευρώπης, μειώνοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές και ενισχύοντας τους δεσμούς της με τις τοπικές οικονομίες. Κλειδί για αυτή την προσπάθεια είναι ένας σημαντικός νέος κόμβος παραγωγής στην Ουγγαρία, ο οποίος πρόκειται να ανοίξει σύντομα. Παρόλο που το εργοστάσιο στην Ουγγαρία δεν έχει ανοίξει ακόμη τις πόρτες του, η BYD εξετάζει επίσης την πιθανότητα κατασκευής ενός εργοστασίου στην Τουρκία και ενός εργοστασίου στην Ισπανία.

Γιατί εργοστάσιο στην Πολωνία;

Το εργοστάσιο στο Σέγκεντ, στη νότια Ουγγαρία, έχει σχεδιαστεί για αρχική ετήσια δυναμικότητα 150.000 οχημάτων, με σχέδια επέκτασης σε 300.000 οχήματα. Η BYD επέλεξε την τοποθεσία όχι μόνο λόγω των καλών δεσμών της με την Ουγγαρία μέσω του εργοστασίου ηλεκτρικών λεωφορείων στο Κομάρομ, αλλά και για να αποφύγει τους δασμούς της ΕΕ. Το εργοστάσιο θεωρήθηκε επομένως ως επιτυχία της πολιτικής της Ε.Ε. να καταστήσει τις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα λιγότερο ελκυστικές και αντ’ αυτού να δημιουργήσει τοπική αξία.

Και γιατί στην Τουρκία;

Το τουρκικό εργοστάσιο, αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του στα τέλη του 2026, με χωρητικότητα επίσης 150.000 οχημάτων. Πίσω από αυτή τη (μερική) μετατόπιση στην ευρωπαϊκή παραγωγή βρίσκεται το κόστος εργασίας, καθώς είναι σημαντικά χαμηλότερο στην Τουρκία. Ενώ η Τουρκία μόλις τώρα εδραιώνει τη δική της μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων με την Togg, είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες ως μια οικονομικά αποδοτική τοποθεσία παραγωγής για την ευρωπαϊκή αγορά. Οι Toyota, Stellantis, Ford, Hyundai και Renault κατασκευάζουν οχήματα εκεί.