Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD Stella Li μετά από 29 χρόνια πορείας στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, επιλέχθηκε από την κριτική επιτροπή και τιμήθηκε με το βραβείο Xataka Legend 2025

Η Stella Li, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD (κατασκευαστή plug-in οχημάτων EV & PHEV και μπαταριών) υπερασπίζεται την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα ως «την κινητήρια δύναμη που αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων». Έχει ηγηθεί της παγκόσμιας επέκτασης της εταιρείας, από τα πρώτα της βήματα ως κατασκευαστής μπαταριών έως την καθιέρωσή της ως ο μεγαλύτερος παραγωγός plug-in οχημάτων στον κόσμο.

Το υψηλού κύρους βραβείο Xataka Legend 2025, είναι μια διάκριση από το μεγαλύτερο ισπανόφωνο Μέσο με αντικείμενο την επιστήμη και την τεχνολογία, που τιμά προσωπικότητες οι οποίες έχουν προωθήσει την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο. Με αυτό το βραβείο, η Stella Li εντάσσεται σε μια εκλεκτή ομάδα διακεκριμένων προσωπικοτήτων που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν από το Xataka, μεταξύ των οποίων ο αστροναύτης και πρώην Ισπανός Υπουργός Επιστήμης, Καινοτομίας και Πανεπιστημίων Pedro Duque, η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Margrethe Vestager και ο συνιδρυτής του WordPress Matt Mullenweg.

29 χρόνια χτίζοντας το μεγαλύτερο ηλεκτρικό οικοσύστημα στον κόσμο

Η Stella Li εντάχθηκε στη BYD το 1996, όταν η εταιρεία είχε μόλις περίπου 20 εργαζομένους και δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στην παραγωγή μπαταριών. Έκτοτε, έχει ηγηθεί της διεθνούς επέκτασης και της επιχειρηματικής μεταμόρφωσής της, μετατρέποντάς την σε έναν παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό που δραστηριοποιείται σε 112 χώρες, με 1 εκατομμύριο εργαζομένους, 120.000 μηχανικούς και έναν μέσο όρο 45 πατεντών που παράγονται καθημερινά.

Το 2024, η BYD παρήγαγε 4,27 εκατομμύρια plug-in οχήματα (EV & PHEV), περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή παγκοσμίως. Το 2025 είναι μια εξαιρετική χρονιά, σηματοδοτούμενη από ιστορικά ορόσημα και πρωτοφανή επιτεύγματα. Η εταιρεία έφτασε τα 14 εκατομμύρια παραγόμενα plug-in οχήματα, κατέρριψε ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής με το YANGWANG U9 Xtreme, το οποίο έφτασε τα 496,22 km/h στη Γερμανία, και παρουσίασε το καινοτόμο δίκτυο Flash Charging, ικανό να αποκαθιστά 400 km αυτονομίας σε μόλις 5 λεπτά, με μέγιστη ισχύ 1.000 kW.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Xataka Legend, η Stella Li αναφέρθηκε στις απαρχές της εταιρείας και στην κινητήριο δύναμη της επιτυχίας της. Όπως ανέφερε:

«Ό,τι κάνουμε καθοδηγείται από όνειρα και πάθος. Ξεκινήσαμε με 20 ανθρώπους και έναν απλό στόχο: να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να αλλάξουμε τον κόσμο. Σήμερα είμαστε σχεδόν ένα εκατομμύριο, αλλά το όνειρο παραμένει το ίδιο.»

Στην ομιλία της, η εκτελεστική αντιπρόεδρος τόνισε τον τεχνολογικό πυρήνα της BYD, ο οποίος επικεντρώνεται πλήρως στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων:

«Η τεχνολογία και η καινοτομία είναι τα κλειδιά για να μεταμορφώσουμε τη ζωή των ανθρώπων. Το όνειρό μας είναι ένα πράσινο οικοσύστημα που παράγει ηλιακή ενέργεια, την αποθηκεύει σε μπαταρίες και τροφοδοτεί καθαρές μετακινήσεις για όλους.»

Ισπανία: μια στρατηγική αγορά και ένα παράδειγμα ανάπτυξης

Η Stella Li εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία της παραλαβής αυτού του σημαντικού βραβείου στην Ισπανία για να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η αγορά στη στρατηγική της BYD στην Ευρώπη, τόσο για την ανάπτυξή της όσο και για τη στενή πολιτιστική σύνδεση με τις ισπανόφωνες χώρες:

«Η Ισπανία είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μας. Οι καταναλωτές αγαπούν τα αυτοκίνητά μας και ό,τι συμβαίνει εδώ γίνεται έμπνευση για όλη τη Λατινική Αμερική.»

Η Stella Li γιόρτασε επίσης πρόσφατα τοπικά ορόσημα, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς επιτυχίας του BYD DOLPHIN SURF, που αναδείχθηκε «Παγκόσμιο Αστικό Αυτοκίνητο 2025» και αναγνωρίστηκε επίσης από την κοινότητα του Xataka ως το καλύτερο τεχνολογικό ηλεκτρικό όχημα της χρονιάς.

Με το βραβείο Xataka Legend 2025, η Stella Li επιβεβαιώνει τη θέση της ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην παγκόσμια μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Η ηγεσία της συνδυάζει στρατηγικό όραμα, ταχύτητα στην εκτέλεση και μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην τεχνολογία.