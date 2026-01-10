Οι δύο εταιρείες- κολοσσοί, η BYD και η Mediawan αποφάσισαν να συνεργαστούν και φυσικά θα μας εντυπωσιάσουν με το εγχείρημά τους. Με τη συνεργασία τους αυτή που ξεφεύγει για κάθε μία εταιρία ξεχωριστά από τους συνηθισμένους στόχους, θα αναπτύξουν συνεργασίες που θα ενσωματώνουν το brand της BYD με διάφορους τρόπους στις παραγωγές του Ομίλου Mediawan. Αυτό περιλαμβάνει την παρουσία οχημάτων BYD σε επερχόμενα κορυφαία projects, όπως η πρόσφατα ανακοινωθείσα κινηματογραφική ταινία «Miraculous» για το παγκοσμίως αγαπημένο franchise.

Με κοινές αξίες την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη παγκόσμια εξωστρέφεια, η BYD και η Mediawan ενώνουν την τεχνογνωσία τους για να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη περιεχομένου υψηλής ποιότητας. Αυτή η στρατηγική συνεργασία θα περιλαμβάνει αρκετές βασικές πτυχές.

Σε δεύτερο στάδιο, θα θεσπίσουν από κοινού το βραβείο «Build Your Dreams», το οποίο θα τιμά τα καλύτερα ανερχόμενα ταλέντα και νέους δημιουργούς τα επόμενα τρία χρόνια, στο περιθώριο του Φεστιβάλ Καννών. Κάθε χρόνο, ο νικητής θα λαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 40.000 ευρώ στο πλαίσιο του βραβείου.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπων formats εμπνευσμένων από το brand της BYD. Ειδικότερα, η Ladybug, η δημοφιλής υπέρ ηρωίδα της διεθνώς επιτυχημένης γαλλικής σειράς «Miraculous – Tales of Ladybug and Cat Noir», θα παρουσιάσει ένα ειδικό επεισόδιο της σειράς Miraculous Chibi, το οποίο θα κυκλοφορήσει στο YouTube.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD δήλωσε μετά την συμφωνία:

«Αυτή η συνεργασία με τη Mediawan σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αποστολή της BYD να συνδέει την καινοτομία με την έμπνευση. Στην BYD πιστεύουμε ότι η τεχνολογία και η δημιουργικότητα έχουν τον ίδιο σκοπό: να οραματιστούμε έναν καλύτερο κόσμο. Συνεργαζόμενοι με ένα από τα πιο οραματικά στούντιο της Ευρώπης, δεν στηρίζουμε απλώς τις τέχνες—ενδυναμώνουμε τη νέα γενιά αφηγητών να ονειρευτεί πέρα από τα όρια και να μοιραστεί ουσιαστικές ιστορίες που συγκινούν τον κόσμο», δήλωσε:

Αριστερά, η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD. Δεξιά, ο Pierre-Antoine Capton, Πρόεδρος και συνιδρυτής του Ομίλου Mediawan.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή τη συνεργασία με την BYD, η οποία ενσαρκώνει με απόλυτο τρόπο τις φιλοδοξίες μας: να προάγουμε την αριστεία στη δημιουργικότητα και την παγκόσμια ανάπτυξη, ιδιαίτερα μέσω της δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών που συνδυάζουν δημιουργικότητα, καινοτομία και διεθνή όραμα. Στη σημερινή πραγματικότητα —όπου η ζήτηση για περιεχόμενο αυξάνεται ραγδαία σε κάθε πλατφόρμα— η εμπλοκή των brands ως συνεργατών στις παραγωγές μας γίνεται ολοένα πιο απαραίτητη, καθώς μας επιτρέπει να καινοτομούμε σε μεγάλη κλίμακα και να επενδύουμε σε φιλόδοξα projects τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε ο Pierre-Antoine Capton, Πρόεδρος και συνιδρυτής του Ομίλου Mediawan.