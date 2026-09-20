Η BYD δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει την ευρωπαϊκή αγορά ως έναν ακόμη προορισμό για τα αυτοκίνητά της. Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να δημιουργήσει σταδιακά ένα ευρύ παραγωγικό δίκτυο στην Ευρώπη, με τρία εργοστάσια συναρμολόγησης αυτοκινήτων και, σε βάθος χρόνου, μία ξεχωριστή μονάδα για την παραγωγή μπαταριών.

Το σχέδιο αποκαλύφθηκε από τον Alfredo Altavilla, ειδικό σύμβουλο της BYD για την Ευρώπη, ο οποίος μίλησε στο Reuters για τα επόμενα βήματα της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά. «Σε βάθος χρόνου, θα χρειαστούμε τρία εργοστάσια συναρμολόγησης και ένα εργοστάσιο μπαταριών», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο πλάνο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί από τη μία ημέρα στην άλλη.

Το πρώτο μεγάλο βήμα έχει ήδη γίνει στην Ουγγαρία.

Η BYD ολοκλήρωσε την κατασκευή του εργοστασίου της στο Szeged και έχει ξεκινήσει δοκιμαστική παραγωγή. Η μονάδα αναμένεται να περάσει σε μαζική παραγωγή προς το τέλος του 2026. Η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου μπορεί να φτάσει τα 200.000 οχήματα τον χρόνο, γεγονός που δείχνει και το μέγεθος των φιλοδοξιών της BYD για την ευρωπαϊκή αγορά.

Ψάχνει έτοιμα εργοστάσια σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία

Σύμφωνα με τον Altavilla, η εταιρεία έχει ξεκινήσει συζητήσεις με αυτοκινητοβιομηχανίες και κυβερνήσεις σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, αναζητώντας μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν αλλά δεν αξιοποιούνται πλήρως. Η λογική είναι αντί να δημιουργήσει κάθε νέα μονάδα από το μηδέν, η BYD εξετάζει την απόκτηση ή αξιοποίηση υφιστάμενων εργοστασίων, κάτι που θα μπορούσε να επιταχύνει την επέκτασή της στην ευρωπαϊκή παραγωγή.

Και στο βάθος βρίσκεται ένα εργοστάσιο μπαταριών

Η εταιρεία θέλει σε βάθος χρόνου να αποκτήσει και δική της μονάδα παραγωγής μπαταριών στην Ευρώπη, εντάσσοντάς την στο ευρύτερο παραγωγικό της δίκτυο. Η ακριβής σειρά με την οποία θα υλοποιηθούν οι επόμενες επενδύσεις δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Όπως εξήγησε ο Altavilla, μετά την επιλογή του δεύτερου εργοστασίου θα αποφασιστεί εάν η BYD θα προχωρήσει πρώτα στην τρίτη μονάδα συναρμολόγησης ή στο εργοστάσιο μπαταριών.

Η Τουρκία μπήκε στο πλάνο, αλλά το project έχει παγώσει

Η BYD είχε ανακοινώσει το 2024 και σχέδιο για εργοστάσιο στην Τουρκία, στην περιοχή της Manisa. Η συγκεκριμένη μονάδα είχε σχεδιαστεί με παραγωγική δυνατότητα 150.000 οχημάτων ετησίως, με αρχικό στόχο να ξεκινήσει παραγωγή στα τέλη του 2026. Ωστόσο, το συγκεκριμένο project έχει πλέον παγώσει επ’ αόριστον, με την εταιρεία να επικεντρώνεται στα υπόλοιπα σχέδιά της για την ευρωπαϊκή παραγωγή.

Οι πωλήσεις στην Κίνα υποχωρούν, η Ευρώπη ανεβαίνει

Οι πωλήσεις εκτός Κίνας έχουν αυξηθεί σημαντικά και η BYD αναμένει να ολοκληρώσει το 2026 με 1,9 έως 2 εκατομμύρια οχήματα στις διεθνείς αγορές. Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την επιθετική στρατηγική της εταιρείας στην Ευρώπη.