Η BYD συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία δεν περιορίζεται πλέον στον ανταγωνισμό των τιμών και των επιδόσεων, αλλά πειραματίζεται με τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν βγαλμένες από πρωτότυπα αυτοκίνητα. Το νέο Fangchengbao Ti9 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς διαθέτει ένα τιμόνι που μπορεί να διπλώσει και να αποθηκευτεί μέσα στο ταμπλό, απελευθερώνοντας σημαντικό χώρο στην πλευρά του οδηγού.

Το μεγάλο SUV παρουσιάστηκε επίσημα στην Κίνα στις 19 Νοεμβρίου και η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του. Μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή αναδιπλούμενου τιμονιού σε αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής.

Με το πάτημα ενός κουμπιού, το τιμόνι αναδιπλώνεται μέσω ενός ειδικού μηχανισμού με αρθρώσεις, ενώ ένα τμήμα του ταμπλό ανοίγει για να υποδεχθεί το σύστημα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε περίπου 10 δευτερόλεπτα, με το τιμόνι και την κολόνα του να αποθηκεύονται στο εσωτερικό του ταμπλό.

Δεν είναι για αυτόνομη οδήγηση, αλλά για… ξεκούραση

Το σύστημα δεν προορίζεται για χρήση κατά την αυτόνομη ή υποβοηθούμενη οδήγηση. Ενεργοποιείται αποκλειστικά όταν το όχημα είναι σταθμευμένο και ο οδηγός θέλει να ξεκουραστεί ή να αξιοποιήσει διαφορετικά τον διαθέσιμο χώρο. Με το τιμόνι να έχει αποθηκευτεί, δημιουργείται περισσότερος ελεύθερος χώρος μπροστά από το κάθισμα, διευκολύνοντας ακόμη και την τοποθέτηση ενός φορητού υπολογιστή. Παράλληλα, η Fangchengbao έχει παρουσιάσει ένα μικρό τραπεζάκι που στερεώνεται στη θέση της ποτηροθήκης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια εργασίας.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα προσφέρεται αποκλειστικά στην κορυφαία έκδοση Foldable Smart Cabin

Πέρα από το εντυπωσιακό εσωτερικό, το Ti9 διαθέτει και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα μεγάλο plug-in hybrid SUV με μήκος 5,27 μέτρα, πλάτος σχεδόν 2 μέτρα και μεταξόνιο 3,13 μέτρα. Η καμπίνα του φιλοξενεί έξι επιβάτες σε διάταξη 2+2+2, με τις πίσω θέσεις να διαθέτουν ανεξάρτητα καθίσματα.

Στο ταμπλό κυριαρχεί μια εντυπωσιακή οθόνη 30 ιντσών, ενώ κάτω από το καπό βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1.5 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 536 ίππους, ενώ η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία Blade δεύτερης γενιάς χωρητικότητας 66,48 kWh. Όσο για την αυτονομία; Η εταιρία ανακοινώνει πάνω από 1.600χλμ. (συνδυαστικά).