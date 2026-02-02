Η BYD παρουσιάζει το νέο SEALION 5 DM-i, ένα οικογενειακό SUV που φιλοδοξεί να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στα παραδοσιακά μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, συνδυάζοντας μεγάλους χώρους, πλούσιο βασικό εξοπλισμό και την τεχνολογία Super Hybrid DM. Το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά, με τιμή εκκίνησης τα 31.990 ευρώ.

Στην καρδιά του βρίσκεται το σύστημα Super Hybrid DM της BYD, το οποίο συνδυάζει ηλεκτρική κίνηση με τη σιγουριά ενός βενζινοκινητήρα, προσφέροντας αίσθηση οδήγησης παρόμοια με αυτή ενός EV, αλλά με αυξημένη αυτονομία.

Με μήκος 4.738χλστ. πλάτος 1.860χλστ. και ύψος 1.710χλστ. το SEALION 5 DM-i τοποθετείται στην κατηγορία των μεσαίων SUV. Το μεταξόνιο των 2.712χλστ. εξασφαλίζει άνεση για τους πίσω επιβάτες, ενώ η σχεδίαση συνδυάζει δυναμικές γραμμές με καθαρές επιφάνειες. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν οι full LED προβολείς και τα λεπτά φώτα ημέρας, ενώ στο πίσω τμήμα η φωτεινή μπάρα συνδέει τα LED φώτα, τονίζοντας το πλάτος του αμαξώματος.

Στο εσωτερικό, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών συνδυάζεται με οθόνη αφής 12,8 ιντσών για το infotainment, το οποίο υποστηρίζει φωνητικές εντολές «Hi BYD», συνδεσιμότητα Apple και Android και ενημερώσεις over-the-air. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο έλεγχος του κλιματισμού με κινήσεις τριών δακτύλων στην οθόνη.

Οι χώροι είναι από τα δυνατά χαρτιά του SEALION 5 DM-i. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 463 λίτρα και αυξάνεται στα 1.410 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε αναλογία 40:60, διατηρώντας επίπεδο δάπεδο. (η κορυφαία έκδοση Design προσφέρει και ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα).

Super Hybrid DM: αποδοτικότητα και αυτονομία

Το σύστημα Super Hybrid DM λειτουργεί σε δύο βασικές μορφές: αμιγώς ηλεκτρική (EV) και υβριδική (HEV). Ο βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων υποστηρίζει τον ηλεκτροκινητήρα και τη μπαταρία, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και υψηλή αποδοτικότητα. Το SEALION 5 DM-i λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως ηλεκτρικό όχημα, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 86χλμ. Η συνδυασμένη κατανάλωση ανέρχεται στα 2,1λτ./100χλμ. ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 1.016χλμ. με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρη φόρτιση. Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση Comfort διαθέτει μπαταρία 12,96 kWh, αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 62χλμ. και συνολική αυτονομία 992χλμ. Η έκδοση Design εφοδιάζεται με μπαταρία 18,3 kWh, αυξάνοντας την ηλεκτρική αυτονομία στα 86χλμ. Και στις δύο περιπτώσεις, η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 212 ίππους.

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως adaptive cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου και αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης. Επίσης στάνταρ είναι και η λειτουργία V2L, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW.

Η τιμή του SEALION 5 DM-i ξεκινά από 31.990 ευρώ για την έκδοση Comfort και φτάνει τα 33.990 ευρώ για την έκδοση Design. Το μοντέλο συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση ή 150.000χλμ. καθώς και 8 χρόνια εγγύηση για τον ηλεκτροκινητήρα και τη μπαταρία.