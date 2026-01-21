Η BYD επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης για το 2025, κατακτώντας την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Με 1.825 EV και μερίδιο αγοράς 20,5%, η κινεζική μάρκα κατέλαβε πάνω από το ένα πέμπτο της συνολικής αγοράς, ενώ στο κανάλι λιανικής το μερίδιό της άγγιξε το εντυπωσιακό 31,2%, δείχνοντας τη δυναμική απήχησή της στους ιδιώτες αγοραστές.

Συνολικά, οι ταξινομήσεις της BYD σε ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα ανήλθαν σε 2.402 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 52,2% σε σύγκριση με το 2024, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σταθερά αυξανόμενη εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού προς τη μάρκα και τις τεχνολογίες εξηλεκτρισμού που προσφέρει.

Σε επίπεδο αγοράς, το 2025 οι συνολικές ταξινομήσεις επιβατικών στην Ελλάδα έφτασαν τις 144.199 μονάδες, αυξημένες κατά 5,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα αμιγώς ηλεκτρικά κατέλαβαν μερίδιο 6,2%, ενώ τα plug-in υβριδικά διαμορφώθηκαν στο 8,1%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση.

Ιδιαίτερα θετικές ήταν και οι επιδόσεις των μοντέλων της BYD. Το Dolphin αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της χρονιάς με 722 ταξινομήσεις και μερίδιο 8,1%, κυριαρχώντας στην κατηγορία των C-hatchback EV. Το ATTO 3 διατήρησε την πρωτιά στα ηλεκτρικά C-SUV για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ το Dolphin Surf κατέκτησε την κορυφή στα ηλεκτρικά B-hatchback, συνδυάζοντας προσιτή τιμή, σύγχρονη τεχνολογία και κορυφαία βαθμολογία ασφάλειας πέντε αστέρων από τον Euro NCAP.

Στα plug-in υβριδικά, το SEAL U DM-i αναδείχθηκε το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στο κανάλι λιανικής, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με 577 ταξινομήσεις, αναδεικνύοντας την τεχνολογία Super Hybrid DM ως βασικό πλεονέκτημα της BYD. Η γκάμα αυτή ενισχύεται περαιτέρω μέσα στη χρονιά με το SEAL 5 DM-i, ενώ ακολουθούν τα ATTO 2 DM-i και SEALION 5 DM-i, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της μάρκας στα PHEV και ενισχύοντας τον ρόλο της στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη κινητικότητα.