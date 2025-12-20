Η BYD διαθέτει τα προϊόντα της σε 33 χώρες της Ευρώπης, μέσω 1.000 σημείων πώλησης. Υπάρχουν ήδη σχέδια να διπλασιαστεί ο αριθμός των αντιπροσωπειών μέχρι το τέλος του 2026. Η τελετή για την αύξηση της παραγωγής της BYD έγινε στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Jinan της Κίνας και το επετειακό μοντέλο-ορόσημο ήταν το SUV N8L της μάρκας DENZA.

Πριν αναφερθούμε στα νέα επιτεύγματα της BYD να σας εξηγήσουμε ποια είναι αυτά τα αυτοκίνητα που έχουμε «βαφτίσει» οχήματα Νέας Ενέργειας. Τα οχήματα αυτά περιλαμβάνουν τόσο αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) όσο και εξηλεκτρισμένα μοντέλα με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid με σύστημα DM.

Εκτός των άλλων, βασικός στόχος της BYD, είναι να ενημερώσει τους καταναλωτές σχετικά με τις επιδόσεις, την αποδοτικότητα και τα οφέλη που απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων με αυτά τα συστήματα κίνησης. Και ακόμη ότι με τα οχήματα αυτά μειώνουν τη θερμοκρασία της Γης κατά έναν βαθμό.

Οι εργαζόμενοι τίμησαν το πιο πρόσφατο αυτό επίτευγμα με μια τελετή στο εργοστάσιο της BYD στην πόλη Jinan της Κίνας, το οποίο ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή οχημάτων πριν από τρία χρόνια. Το όχημα Νέας Ενέργειας με τον αριθμό 15.000.000 που βγήκε από γραμμή παραγωγής της BYD ήταν παράλληλα το 15.000ό αντίτυπο του N8L, ενός μεγάλου 6θέσιου SUV από την premium μάρκα της BYD, DENZA. Το μοντέλο βασίζεται στην ίδια τεχνολογία Super Hybrid και στην πλατφόρμα e3 («e-cube») με το Z9GT, το εντυπωσιακό shooting brake που θα ηγηθεί της εισόδου της DENZA στην ευρωπαϊκή αγορά το 2026.

Η BYD κατασκεύασε το πρώτο της όχημα Νέας Ενέργειας, το F3DM, το 2008, το οποίο ήταν το πρώτο plug-in υβριδικό όχημα μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Χρειάστηκαν 13 χρόνια για να παραχθούν ένα εκατομμύριο NEV, αλλά η επέκταση της BYD και η δημοφιλία των προϊόντων της στους καταναλωτές επέτρεψαν το άλμα από τα 10 στα 15 εκατομμύρια να επιτευχθεί μέσα σε μόλις 13 μήνες. Το 14 εκατομμυριοστό NEV βγήκε από τη γραμμή παραγωγής μόλις στις 9 Οκτωβρίου 2025.

Το τελευταίο αυτό επίτευγμα ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή χρονιά ανάπτυξης για τη BYD, με τη συνολική παραγωγή για τους πρώτους 11 μήνες του 2025 να φτάνει τα 4,182 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 11,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι εξαγωγές στο εξωτερικό κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 917.000 μονάδες, ξεπερνώντας το σύνολο ολόκληρου του 2024, ενώ η παγκόσμια παρουσία της BYD εκτείνεται πλέον σε περισσότερες από 110 χώρες και περιοχές.

Ως εταιρεία τεχνολογίας, η BYD συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη. Στους πρώτους 9 μήνες του 2025, η BYD επένδυσε 43,75 δισεκατομμύρια RMB (5,3 δισεκατομμύρια ευρώ) σε R&D, σημειώνοντας αύξηση 31% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αθροίζοντας τη συνολική επένδυση σε R&D σε πάνω από 220 δισεκατομμύρια RMB (26,65 δισεκατομμύρια ευρώ). Αυτή η σταθερή δέσμευση έχει οδηγήσει σε καινοτομίες σε όλους τους τομείς, από τη χημεία και τη συσκευασία των μπαταριών έως τα συστήματα έξυπνης υποβοήθησης οδήγησης και την τεχνολογία φόρτισης Flash Charging, που καθιστά την επαναφόρτιση τόσο γρήγορη όσο ο ανεφοδιασμός σε πρατήριο καυσίμων και προορίζεται επίσης για λανσάρισμα στην Ευρώπη το 2026.