Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Αν και το νέο ATTO 2 Comfort, η κορυφαία έκδοση του δημοφιλούς, αμιγώς ηλεκτρικού SUV, δεν έχει εισαχθεί στη χώρα μας και οι τιμές του δεν είναι γνωστές ωστόσο το βιβλίο των παραγγελιών άνοιξε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας, αυξημένη αυτονομία και διευρυμένο πακέτο χρηστικών λειτουργιών και σύγχρονη τεχνολογία. Φυσικά θα συνοδεύεται από το καθιερωμένο εκτενές πακέτο εγγύησης EV της BYD, που περιλαμβάνει εξαετή εγγύηση κατασκευαστή για το όχημα και οκταετή κάλυψη για το σύστημα κίνησης και την μπαταρία.

Από τους πρώτους μήνες, αμέσως μετά το λανσάρισμά του, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή μεταξύ των Ευρωπαίων πελατών που αναζητούν ένα compact SUV με πρακτικότητα οικογενειακού αυτοκινήτου.

Το BYD ATTO 2 Comfort μοιράζεται τις ίδιες συμπαγείς διαστάσεις με τις άλλες δύο αμιγώς ηλεκτρικές, Active και Boost. Έχει μήκος 4.310mm, πλάτος 1.830mm και ύψος 1.675mm – επομένως το μήκος και το πλάτος του είναι μικρότερα κατά 145mm και 45mm αντίστοιχα από του ATTO 3. Το σχετικά μακρύ μεταξόνιο (2.620mm) υποστηρίζει τους διαθέσιμους χώρους της καμπίνας των επιβατών και εξασφαλίζει συγχρόνως κοντούς εμπρός και πίσω προβόλους ενισχύοντας την SUV εικόνα του αυτοκινήτου.

Το ATTO 2 Comfort εξελίσσει περαιτέρω αυτά τα χαρακτηριστικά, προσφέροντας σχεδόν 120 επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας (WLTP) και ταχύτερη φόρτιση DC, η οποία μειώνει τον χρόνο επαναφόρτισης από 30% στο 80% σε μόλις 19 λεπτά.

Το νέο ATTO 2 Comfort αξιοποιεί αυτές τις δυνατότητες, προσφέροντας αυτονομία που ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα και ταχύτερη φόρτιση, κάνοντας τα μακρινά ταξίδια πέρα από τα όρια της πόλης πολύ πιο άνετα.

Όπως και σε άλλα μοντέλα της BYD, το ATTO 2 Comfort διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα φωνητικού ελέγχου. Μέσω της φράσης «Hi BYD», ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει πολλές βασικές λειτουργίες, όπως τη ρύθμιση της θέρμανσης και του εξαερισμού, ή ακόμη και το άνοιγμα και το κλείσιμο των ηλεκτρικών παραθύρων. Η τεχνογνωσία λογισμικού της BYD προσφέρει επιπλέον λειτουργίες multi-touch, που βελτιώνουν την ευκολία χρήσης της οθόνης infotainment. Ακόμη και όταν «τρέχει» Android Auto ή Apple CarPlay, με σάρωση προς τα πάνω και προς τα κάτω με τρία δάχτυλα μπορεί να ρυθμιστεί η θερμοκρασία της καμπίνας, ενώ με σάρωση από τη μία άκρη στην άλλη ρυθμίζεται η ταχύτητα του ανεμιστήρα εξαερισμού.

Το ATTO 2 Comfort αξιοποιεί τις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής e-Platform 3.0, η οποία αποτελεί την καρδιά όλων των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας. είναι εξοπλισμένο με μπαταρία τύπου Blade Battery με ωφέλιμη χωρητικότητα 64,8 kWh – σχεδόν 20 kWh μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές εκδόσεις του ATTO 2. Ως αποτέλεσμα, προσφέρει εντυπωσιακή συνδυασμένη αυτονομία 430 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP και πάνω από 600 km αυτονομίας στην πόλη.

Η μεγαλύτερη μπαταρία προσθέτει περίπου 150 κιλά στο βάρος του ATTO 2, ωστόσο ο ισχυρότερος ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει ισχύ 204 ίππων (150 kW) και ροπή 310 Nm, διασφαλίζει ότι το ATTO 2 Comfort διατηρεί τις επιδόσεις των υπόλοιπων εκδόσεων. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 km/h, ενώ η επιτάχυνση 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα.

Ο εξοπλισμός ασφαλείας έχει ενισχυθεί, με την προσθήκη ενός κεντρικού αερόσακου μπροστά, που συμπληρώνει τους αερόσακους του οδηγού, του συνοδηγού, των εμπρόσθιων πλαϊνών και τύπου κουρτίνας σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων προστασίας.

Στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνονται: Σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού (DMS), Προσαρμοζόμενο και Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου Ταχύτητας (ACC/ICC), Έξυπνος Έλεγχος Ορίου Ταχύτητας, Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (Lane Keep Assistant), Υποβοήθησης Αλλαγής Λωρίδας (LCA), Σύστημα Ανίχνευσης Τυφλού Σημείου (BSD), Προειδοποίηση Ανοίγματος Πόρτας (DOW), Αναγνώριση Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας (TSR), Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (AEB), Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης, Έλεγχος Κατάβασης, Προειδοποίηση Εμπρόσθιας και Οπίσθιας Σύγκρουσης (FCW, RCW) και Προειδοποίηση Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (RCTA) με Πέδηση Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (RTCB).