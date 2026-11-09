Αν μέχρι σήμερα θεωρούσαμε ότι η BYD έχει ως βασικό στόχο να ανταγωνιστεί τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες στα ηλεκτρικά και στα προσιτά μοντέλα, η νέα της δημιουργία δείχνει ότι οι φιλοδοξίες της φτάνουν πολύ ψηλότερα. Η Yangwang, η πολυτελής μάρκα του κινεζικού ομίλου, αποκάλυψε στο Άμπου Ντάμπι το Altior, μια τεράστια ηλεκτρική λιμουζίνα που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια της κινεζικής πολυτέλειας.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη μεγάλο ηλεκτρικό sedan. Με μήκος 5,6 μέτρα, μεταξόνιο 3,5 μέτρων, τέσσερις ανεξάρτητα ελεγχόμενους ηλεκτροκινητήρες και ένα εσωτερικό που θυμίζει περισσότερο ιδιωτική σουίτα παρά καμπίνα αυτοκινήτου, το Altior απευθύνεται σε ένα κοινό που μέχρι σήμερα κοιτούσε κυρίως προς τη Rolls-Royce, την Bentley και τη Mercedes-Maybach. Η παγκόσμια πρεμιέρα του πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι, σηματοδοτώντας μάλιστα την πρώτη μεγάλη διεθνή παρουσίαση της Yangwang εκτός Κίνας.

Σχεδιασμένο σαν ένα κινούμενο έργο τέχνης

Οι αναλογίες του είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η εντυπωσιακή μάσκα, με ξεχωριστά γυαλισμένα στοιχεία που αντανακλούν το φως από διαφορετικές γωνίες. Δώδεκα φωτιστικά στοιχεία περιστρέφονται και φωτίζονται διαδοχικά όταν πλησιάζει ο ιδιοκτήτης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη τελετουργία υποδοχής.

Οι πίσω πόρτες ανοίγουν προς την αντίθετη κατεύθυνση από τις εμπρός, σε γωνία έως 90 μοιρών, ενώ οι εμπρός ανοίγουν έως 80 μοίρες. Στο εσωτερικό τους υπάρχουν ακόμη και ειδικά σχεδιασμένες ομπρέλες, μια λεπτομέρεια που θυμίζει έντονα τη φιλοσοφία των βρετανικών υπερπολυτελών κατασκευών.

Νεφρίτης, μετάξι και 39 ηχεία στην καμπίνα

Εκεί, όμως, που το Altior πραγματικά ξεχωρίζει είναι στο εσωτερικό. Η Yangwang έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην κινεζική παράδοση και στη χειροποίητη λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας ακόμη και κίτρινο νεφρίτη Hetian στα διακοσμητικά των αεραγωγών.

Οι επενδύσεις συνδυάζουν δέρμα υψηλής ποιότητας με παραδοσιακό κέντημα Suzhou, ενώ τα μοτίβα εμπνέονται από σύννεφα και αρχαία διακοσμητικά σχέδια. Συνολικά, υπάρχουν 48 διακοσμητικά στοιχεία σε 11 διαφορετικά σημεία της καμπίνας, για την τελειοποίηση των οποίων πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 σχεδιαστικές δοκιμές. Τα υλικά συμπληρώνονται από ημι-ανιλινικό δέρμα, ξύλο και πατάκια από φυσικό μαλλί.

Η διάταξη είναι τετραθέσια, με σαφή προτεραιότητα στους πίσω επιβάτες. Εκεί υπάρχουν καθίσματα τύπου zero-gravity, εμπνευσμένα από την αεροπορία, με μηχανισμό μασάζ που χρησιμοποιεί τέσσερις ειδικές κεφαλές. Με το πάτημα ενός κουμπιού ενεργοποιείται λειτουργία χαλάρωσης, τα καθίσματα ξαπλώνουν, τα υποπόδια ανασηκώνονται, οι ηλεκτρικές κουρτίνες κλείνουν και ο φωτισμός της καμπίνας προσαρμόζεται.

Και επειδή η πολυτέλεια δεν περιορίζεται στην άνεση των καθισμάτων, η BYD έχει τοποθετήσει ηχοσύστημα Dynaudio Platinum Evidence με 39 ηχεία. Τα τουίτερ περιστρέφονται και αναδύονται όταν ξεκινά το αυτοκίνητο, ενώ μια ηλεκτρικά αναπτυσσόμενη οθόνη 21,4 ιντσών στην οροφή αναλαμβάνει την ψυχαγωγία ή ακόμη και τις βιντεοκλήσεις. Υπάρχουν επίσης δύο ψυγεία, με το πίσω να έχει χωρητικότητα 5,5 λίτρων και δυνατότητα ψύξης ή θέρμανσης. Παρά τον χαρακτήρα λιμουζίνας, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 532 λίτρα.

Τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και τεχνολογία που κάνει ακόμη και επιτόπια περιστροφή

Το Altior διαθέτει τέσσερις ανεξάρτητα ελεγχόμενους ηλεκτροκινητήρες, έναν για κάθε τροχό. Η κατανομή της ροπής μπορεί να προσαρμόζεται περισσότερες από 100 φορές το δευτερόλεπτο, επιτρέποντας στο σύστημα να ελέγχει με μεγάλη ακρίβεια τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Η τεχνολογία αυτή υποστηρίζει λειτουργίες όπως η επιτόπια περιστροφή, ενώ η εταιρεία αναφέρει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να διατηρήσει την ευστάθειά του ακόμη και σε περίπτωση αστοχίας ελαστικού σε υψηλή ταχύτητα.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα έκτακτης επίπλευσης, η οποία έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει επιπλέον χρόνο και δυνατότητα αντίδρασης σε περίπτωση που το όχημα καταλήξει κατά λάθος στο νερό. Πρόκειται για μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης και όχι για δυνατότητα κανονικής κίνησης στο νερό.

Πάνω από 1.000 χιλιόμετρα αυτονομίας, αλλά με μια σημαντική διευκρίνιση

Η Yangwang ανακοινώνει αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων, χάρη στη δεύτερη γενιά της μπαταρίας Blade. Ωστόσο, η μέτρηση αφορά τον κινεζικό κύκλο CLTC, ο οποίος είναι πιο ευνοϊκός σε σχέση με το ευρωπαϊκό πρότυπο WLTP. Επομένως, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το Altior θα διανύει αντίστοιχη απόσταση σε πραγματικές ευρωπαϊκές συνθήκες. Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι το μοντέλο θα υποστηρίζει την τεχνολογία ταχείας φόρτισης FLASH Charging, χωρίς όμως να έχει δημοσιοποιήσει ακόμη όλα τα σχετικά τεχνικά στοιχεία, όπως τις μέγιστες ισχείς και τους χρόνους φόρτισης.

Η BYD δεν έχει ανακοινώσει ακόμη όλα τα στοιχεία για την εμπορική διάθεση και τις αγορές στις οποίες θα προσφέρεται το μοντέλο. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι με το Altior επιχειρεί να στείλει ένα μήνυμα πέρα από τα όρια της Κίνας.