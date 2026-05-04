Η BYD έχει ήδη αποδείξει πως δεν παίζει πλέον μόνο στο γήπεδο των προσιτών EV, αλλά μπορεί να κοιτάξει στα μάτια ακόμα και τα πιο εξωτικά hypercars του πλανήτη. Το Yangwang U9 Xtreme εκτός από την πιο «σκληροπυρηνική» έκδοση του ήδη εντυπωσιακού U9, μόλις κατάφερε να γίνει το ακριβότερο αυτοκίνητο που έχει πουλήσει ποτέ η κινεζική εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, ένα U9 Xtreme πουλήθηκε για περισσότερα από 20 εκατ. γουάν, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 2,35 εκατ. ευρώ. Με απλά λόγια, η BYD μπήκε επίσημα στην κατηγορία των hypercars τύπου Bugatti, Rimac και Koenigsegg.

Το Yangwang U9 Xtreme αποδίδει περίπου 2.220 kW, δηλαδή σχεδόν 3.000 ίππους, μέσω τεσσάρων ηλεκτροκινητήρων. Η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 496 χλμ./ώρα, επίδοση που το καθιστά ένα από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής στον κόσμο ανεξαρτήτως κινητήρα ή καυσίμου, προσφέροντας σχέση ισχύος προς βάρος 1.217 PS/τόνο. Το εντυπωσιακό είναι πως το U9 Xtreme έχει ήδη γράψει χρόνο κάτω από 7 λεπτά στο Nürburgring, με επίδοση 6:59.157, αποδεικνύοντας πως πρόκειται για ολοκληρωμένο hypercar και όχι απλώς για «πύραυλο» ευθείας.

Η βάση του μοντέλου είναι η εξελιγμένη πλατφόρμα 1.200V της BYD, με μπαταρία Blade LFP και δυνατότητα φόρτισης έως 500 kW. Υποστηρίζει μάλιστα dual charging, δηλαδή σύνδεση σε δύο φορτιστές ταυτόχρονα για ακόμα ταχύτερη φόρτιση. Το U9 Xtreme χρησιμοποιεί επίσης το προηγμένο σύστημα ανάρτησης DiSus-X, το οποίο μπορεί να ελέγχει ανεξάρτητα κάθε τροχό. Είναι το ίδιο σύστημα που είχε γίνει viral επειδή επιτρέπει στο αυτοκίνητο να… πηδάει κυριολεκτικά από το έδαφος.

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 30 μονάδες παγκοσμίως, κάτι που εξηγεί και την εξωφρενική τιμή του. Μάλιστα, ήδη επιβεβαιώθηκε πως ένα αυτοκίνητο θα καταλήξει στην Αυστραλία, με συλλέκτες να δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον για το μοντέλο.



Μπορεί πριν λίγα χρόνια η ιδέα ενός κινεζικού hypercar που θα κυνηγούσε Bugatti και Rimac να ακουγόταν σχεδόν αστεία., σήμερα όμως η BYD όχι μόνο το κάνει πράξη, αλλά πουλάει αυτοκίνητα εκατομμυρίων και σπάει ρεκόρ ταχύτητας στην Ευρώπη.