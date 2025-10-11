Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί να μην έχετε ακούσει για την Capricorn Group, αλλά πιθανότατα έχετε δει την δουλειά της. Η γερμανική εταιρεία προμηθεύει εξαρτήματα στη Formula 1, την LMP1, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής και σε πολλά ακόμα πρωταθλήματα κορυφαίου επιπέδου. Η σχεδιαστική ομάδα της, μόλις παρουσίασε το πρώτο της, in house supercar, και ευτυχώς είναι διαφορετικό από οτιδήποτε κυκλοφορεί στην αγορά αυτή τη στιγμή.

Ονομάζεται 01 Zagato και είναι ένα αυτοκίνητο με κινητήρα στο κέντρο και κίνηση στους πίσω τροχούς, το οποίο διαθέτει πλαίσιο από ανθρακονήματα. Η Capricorn Group δεν ενδιαφέρεται για τις οθόνες και την τεχνολογία αιχμής – αντίθετα, αυτό το supercar επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας συναισθηματικής εμπειρίας οδήγησης, και ο κινητήρας σίγουρα βοηθάει.

Κάτω από το καπό λοιπόν βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος V8 5,2 λίτρων από τη Ford σε συνδυασμό με ένα πεντατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων που στέλνει 900 ίππους και 1.000 Nm ροπής στους πίσω τροχούς. Το supercar μπορεί να επιταχύνει στα 100 χλμ/ώρα σε λιγότερο από 3,0 δευτερόλεπτα, ενώ φτάνει σε τελική ταχύτητα 360χλμ/ώρα.

«Το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί για τη χαρά της οδήγησης, όχι για να καταρρίπτει ρεκόρ», λέει ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Capricorn Group, Robertino Wild.

Αντί να βασίζεται σε ενεργά αεροδυναμικά τμήματα, το 01 Zagato χρησιμοποιεί τις προσεκτικά διαμορφωμένες εισαγωγές και εξαγωγές αέρα, για να προσφέρει σταθερή και προβλέψιμη κάθετη δύναμη. Η έμφαση δόθηκε στο να γίνει το αυτοκίνητο προσιτό σε έμπειρους λάτρεις και προσβάσιμο σε οδηγούς χωρίς αγωνιστική εμπειρία.

Στο εσωτερικό, ο οδηγός έχει τρία αναλογικά όργανα πίσω από ένα δερμάτινο τιμόνι που έχει μόνο δύο κουμπιά – start-stop και επιλογέα τρόπου οδήγησης. Αυτό είναι όλο. Η καμπίνα διαθέτει καθίσματα σταθερής θέσης, μαζί με ρυθμιζόμενα πεντάλ, τιμόνι και επιλογέα ταχυτήτων. Οι οδηγοί μπορούν να ρυθμίσουν μέχρι και τον επιλογέα ταχυτήτων κατά μήκος.

Σχεδόν ολόκληρη η καμπίνα είναι γεμάτη από εκτεθειμένα ανθρακονήματα και η Capricorn κατασκεύασε τους διακόπτες από συμπαγές τιτάνιο και αλουμίνιο. Τα καθίσματα διαθέτουν δέρμα Connolly με λεπτομέρειες Alcantara σε όλη την έκτασή τους και οι πελάτες θα έχουν την επιλογή να τα προσαρμόσουν.

Η Capricorn θα ξεκινήσει την κατασκευή του 01 Zagato το πρώτο εξάμηνο του 2026 και θα φτιάξει μόνο 19 αντίτυπα, με τιμή στα 3,4 εκατομμύρια δολάρια το καθένα.