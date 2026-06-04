Ο Thomas Schäfer, CEO της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, εκτίμησε πως οι κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν πρόκειται να εξαφανιστούν εντελώς, όμως μακροπρόθεσμα ενδέχεται να αποκτήσουν έναν πιο εξειδικευμένο ρόλο, παρόμοιο με αυτόν που έχουν σήμερα τα άλογα στις μετακινήσεις.

Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο συζήτησης για τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση και τις αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Σύμφωνα με τον Schäfer, τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα μοντέλα θα συνεχίσουν να υπάρχουν για αρκετά χρόνια ακόμη, ωστόσο η γενική κατεύθυνση της αγοράς οδηγεί σταδιακά προς τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο επικεφαλής της Volkswagen χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα που τράβηξε τα βλέμματα: “Τα άλογα δεν εξαφανίστηκαν όταν εμφανίστηκε το αυτοκίνητο. Απλώς ο ρόλος τους άλλαξε”.«Ξέρετε πότε σταμάτησαν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν ευρέως τα άλογα για τις μετακινήσεις τους; Όχι όταν απαγορεύτηκαν, καθώς πάντα μπορούσαν να τα αγοράσουν, ακόμα και σήμερα. Σταμάτησαν να τα χρησιμοποιοούν όταν συνειδητοποίησαν ότι για να πάνε από το σημείο Α στο σημείο Β, ένα όχημα είναι πολύ καλύτερο από ένα άλογο».

Με αυτή την παρομοίωση θέλησε να δείξει ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης θα μπορούσαν στο μέλλον να παραμείνουν ζωντανοί κυρίως σε ειδικές κατηγορίες οχημάτων, σε συλλεκτικά μοντέλα ή σε αυτοκίνητα που απευθύνονται στους φίλους της παραδοσιακής οδήγησης.

Η πραγματικότητα όμως είναι πιο σύνθετη

Παρά τη μεγάλη επένδυση στην ηλεκτροκίνηση, η Volkswagen αναγνωρίζει ότι η μετάβαση δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις αγορές. Η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται, όμως σε πολλές περιοχές του κόσμου τα μοντέλα με κινητήρες βενζίνης και diesel εξακολουθούν να αποτελούν την κυρίαρχη επιλογή. Παράλληλα, ζητήματα όπως οι υποδομές φόρτισης, το κόστος αγοράς και οι διαφορετικές νομοθεσίες επηρεάζουν την ταχύτητα της μετάβασης. Για αυτό και αρκετοί κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένης της Volkswagen, συνεχίζουν να επενδύουν τόσο στην ηλεκτροκίνηση όσο και στη βελτίωση των συμβατικών κινητήρων.

Δεν μιλάμε για το τέλος της βενζίνης

Οι δηλώσεις του Schäfer δεν σημαίνουν ότι η Volkswagen εγκαταλείπει άμεσα τους κινητήρες εσωτερικής καύσης ή ότι θεωρεί πως θα εξαφανιστούν σύντομα. Αντίθετα, το μήνυμα που θέλησε να περάσει είναι ότι σε βάθος χρόνου ο ρόλος τους ενδέχεται να αλλάξει σημαντικά, όπως συνέβη στο παρελθόν με άλλα μέσα μεταφοράς που αντικαταστάθηκαν από νεότερες τεχνολογίες χωρίς όμως να εξαφανιστούν ολοκληρωτικά.

Πηγή: autoexpress.co.uk