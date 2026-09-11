Τι κι αν αυστηροποιήθηκε το νομικό πλαίσιο γύρω από τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Τι κι αν η αστυνομία έχει δηλώσει πως οι έλεγχοι έχουν υπερδιπλασιαστοί, φαίνεται πως μερικοί δεν πρόκειται να βάλουν μυαλό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, σε 689 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε μόλις 24 ώρες στην Αττική, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν έφτασαν τις 495.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούσαν:

-260- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

-175- για ανασφάλιστα οχήματα,

-28- για μη ύπαρξη/χρήση περιοριστή ταχύτητας,

-16- για μεταφορά υπεράριθμου επιβάτη,

-13- για μη χρήση ανακλαστικού γιλέκου,

-2- για παραβίαση απαγορευτικής πινακίδας εισόδου οχημάτων και

-1- για οδήγηση από ανήλικο κάτω των -17- ετών.

Επιπλέον, ακινητοποιήθηκαν –22– οχήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν με γερανό.

Οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή παραβάσεων που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια και την προστασία όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, περισσότεροι από 150 ανήλικοι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς που σχετίζονται με ηλεκτρικά πατίνια μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κατά τη διάρκεια του 2025 καταγράφηκαν συνολικά 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων δύο ήταν θανατηφόρα, ενώ περίπου 400 παιδιά και έφηβοι χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω τραυματισμών.