Την Changan την γνωρίσαμε πριν μερικούς μήνες, στην επίσημη παρουσίαση της για την Ελλάδα όπου και την εισαγωγή και εμπορίας της, έχει αναλάβει ο όμιλος Βασιλάκη. Μία φίρμα που μπορεί σε εμάς να είναι καινούργια, όμως να σας πούμε πως διαθέτει 22 εργοστάσια παγκοσμίως και δραστηριοποιείται σε 23 χώρες (πλέον και στη δική μας) . Μάλιστα για να μπορεί να πιάνει τον ξεχωριστό ¨παλμό” της κάθε αγοράς, η Changan διαθέτει πάνω από 18.000 μηχανικούς και τεχνικούς, εξοπλίζοντας ανάλογα το τεράστιο δίκτυο Έρευνας και Ανάπτυξης σε πάνω από 10 πόλεις, ενώ συνολικά απασχολεί περισσότερους από 72.000 υπαλλήλους, έχοντας κατασκευάσει πάνω από 30.000.000 αυτοκίνητα μέχρι σήμερα. Τα μοντέλα της που ήδη πωλούνται στην Ελλάδα, μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ.

Ένα άλλο όμως, το Changan CS75 Plus, απέκτησε μια θέση στο Guinness World Records όχι για επιδόσεις, ούτε για αυτονομία, αλλά για το μακρύτερο άλμα SUV πάνω σε παγωμένη ράμπα. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: το κινεζικό μοντέλο κάλυψε 20,9 μέτρα στον αέρα , θέτοντας ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον τύπο δοκιμής αυτού του είδους.

Η προσπάθεια έγινε κάτω από αυστηρά πρωτόκολλα μέτρησης και πιστοποίησης, με σκοπό να ενταχθεί επίσημα στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Η ράμπα πάνω στον πάγο σχεδιάστηκε ειδικά για να εξισορροπεί τα φορτία και τις γωνίες προσγείωσης, ενώ οι μετρήσεις έγιναν με ακριβή συστήματα καταγραφής απόστασης και βίντεο υψηλής ανάλυσης. Το προσθιοκίνητο CS75 Plus με τον τετρακύλινδρο κινητήρα του, όχι μόνο κατάφερε να ξεπεράσει το όριο των 20 μέτρων, αλλά το έκανε με ασφάλεια, κάτι που αποτέλεσε βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση από την επίσημη επιτροπή του Guinness.

Το επίτευγμα αυτό έρχεται σε μια περίοδο όπου οι κατασκευαστές δοκιμάζουν ολοένα και πιο δημιουργικούς τρόπους για να δείξουν την αντοχή, την ισορροπία και την τεχνολογική ωριμότητα των SUV τους. Η Changan, μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας με σημαντική ανάπτυξη σε εξαγωγές και παγκόσμια παρουσία, χρησιμοποίησε αυτή την εντυπωσιακή επίδειξη για να αναδείξει πόσο καλά μπορεί ένα καθημερινό SUV να ανταπεξέλθει σε εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τις αναφορές από χώρες του εξωτερικού, η δοκιμή έλαβε χώρα υπό θερμοκρασίες κάτω –30 °C, γεγονός που προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία τόσο στο όχημα όσο και στο προσωπικό που συμμετείχε στη διεξαγωγή της. Ο πάγος προσφέρει πολύ διαφορετικό συντελεστή πρόσφυσης σε σχέση με την άσφαλτο, με όσους έχουν εμπειρία σε τέτοιου είδους επιφάνειες να γνωρίζουν πως ο έλεγχος της φόρας, της γωνίας εκτόξευσης και της απόστασης προσγείωσης απαιτεί απόλυτη ακρίβεια και σχεδιασμό.

Το Changan CS75 Plus δεν είναι ένα «αγωνιστικό» μοντέλο, ούτε ένα αυτοκίνητο με ειδικά ενισχυμένο σασί για extreme δοκιμές. Αντιθέτως, είναι ένα SUV που προωθείται στην αγορά ως καθημερινό, με σύγχρονη σχεδίαση, άνεση, σύστημα infotainment υψηλής τεχνολογίας και τυπικές δυνατότητες 4×2 ή 4×4 ανάλογα με την έκδοση. Πιο συγκεκριμένα, διατίθεται με δυο turbo κινητήρες. Ο εισαγωγικός 1.5T παράγει 191 ίππους και 310 Νm ροπής, συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο Aisin 8 σχέσεων και επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9, ενώ ο ισχυρότερος δίλιτρος αποδίδει 232 ίππους και 390 Nm ροπής, ολοκληρώνοντας την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,3 δευτ.,πάντα με το ίδιο αυτόματο 8άρι κιβώτιο. Αυτό κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το ρεκόρ που πέτυχε, καθώς δείχνει πως ακόμη και αυτοκίνητα εκτός ειδικών κατηγοριών μπορούν να γράψουν… ιστορία.

Το Guinness World Records πλέον καταγράφει επίσημα το εν λόγω άλμα ως το πιο μεγάλο που έχει επιτευχθεί από SUV σε παγωμένη ράμπα, με το Changan CS75 Plus να παίρνει μια θέση δίπλα σε άλλα τεχνικά και ανθρώπινα ρεκόρ που τιμούν την καινοτομία, την τόλμη και τη μηχανική επάρκεια.