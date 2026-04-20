Πριν τα σύγχρονα hypercars και τα εξελιγμένα supercars, υπήρξαν κάποια αυτοκίνητα που γράφτηκαν στην ιστορία με πιο… «άγριο» τρόπο. Ένα από αυτά ήταν το Bill Thomas Cheetah, ένα σχεδόν χειροποίητο δημιούργημα που είχε ξεκάθαρο στόχο να κοντράρει και να νικήσει τα ευρωπαϊκά θηρία της εποχής.

Η ιστορία ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του ’60, όταν ο μηχανικός Bill Thomas, γνωστός για τη βελτίωση και προετοιμασία αγωνιστικών μοντέλων της Chevrolet, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι σε ονόματα όπως η Ferrari και η Shelby Cobra. Το αποτέλεσμα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από τα καθιερωμένα, με την ίδια την Chevrolet να τον στηρίζει οικονομικά.

Το Cheetah σχεδιάστηκε με διάταξη front-mid engine, με τον V8 κινητήρα τοποθετημένο τόσο πίσω στο πλαίσιο, ώστε σχεδόν ακουμπούσε την καμπίνα. Στην πράξη, αυτό σήμαινε καλύτερη κατανομή βάρους και κορυφαία απόδοση στην πίστα, αλλά και… ακραίες συνθήκες για τον οδηγό, καθώς η θερμότητα και τα μηχανικά μέρη βρίσκονταν κυριολεκτικά δίπλα του.

Παράλληλα, με περίπου 750 κιλά βάρος, το Cheetah ήταν εξαιρετικά ελαφρύ, κάτι που σε συνδυασμό με τον ισχυρό V8 κινητήρα 5.2λτ το μετέτρεπε σε πραγματικό, πισωκίνητο «πύραυλο». Και αυτό φαινόταν στην πράξη.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι εξελίχθηκε χωρίς μεγάλο budget και χωρίς μεγάλες “πλάτες”, το Cheetah κατάφερε να κερδίσει αγώνες και να σταθεί απέναντι σε πολύ πιο «βαριά» ονόματα της εποχής. Παρά κάποιες δυσμενείς τάσεις χειρισμού στις οδικές διαδρομές (υπό μεταβαλλόμενα φορτία όπως αυτά που αντιμετωπίζουν σε μια πίστα με στροφές, η γεωμετρία της ανάρτησης του οχήματος άλλαζε συνεχώς και αποδεικνυόταν δύσκολη στη διαχείριση, ακόμη και για έμπειρους οδηγούς), λίγα αυτοκίνητα μπορούσαν να το πιάσουν σε ευθεία γραμμή.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά με τέτοιες ιστορίες, το τέλος ήρθε νωρίς.

Ένα σοβαρό πρόβλημα ήταν οι κανονισμοί. Για να αγωνιστεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες, απαιτούνταν παραγωγή εκατοντάδων αυτοκινήτων, κάτι που η μικρή ομάδα του Thomas δεν μπορούσε να υποστηρίξει. Ταυτόχρονα, μια καταστροφική πυρκαγιά στο εργαστήριο της εταιρείας το 1966 έβαλε ουσιαστικά τέλος στο project. Έτσι, η παραγωγή σταμάτησε, αφήνοντας πίσω της μόλις 19 αυτοκίνητα.

Σήμερα, κάθε αυθεντικό Cheetah θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο και συλλεκτικό, με τα ελάχιστα κομμάτια που υπάρχουν, να αποτελούν κομμάτι μιας ξεχασμένης αλλά συναρπαστικής σελίδας της αμερικανικής αυτοκίνησης. Ένα από τα 19, μόλις άλλαξε χέρια σε δημοπρασία, για μισό εκατομμύριο ευρώ.