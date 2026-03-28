Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Η Ευρώπη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ομίλου Chery. Σήμερα ο όμιλος έχει ανοίξει τα πλοκάμια του σε περισσότερες από 120 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια ο κινεζικός κολοσσός έχει μια ιστορία 23 ετών στην Κίνα. Και έχει 18,89 εκατ. πελάτες παγκοσμίως. Τεράστια νούμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται στην 1η θέση σε παγκόσμια ανάπτυξη μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η CHERY πραγματοποίησε δυναμική είσοδο σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας και της Πολωνίας.

Παραμένοντας πιστή στην αρχική της επιδίωξη με το σύνθημα «Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη», η εταιρεία επιδιώκει να ερμηνεύσει σε βάθος τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, παρουσιάζοντας την τεχνική της εξειδίκευση και τη σχεδιαστική της φιλοσοφία στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Η Ευρώπη παραμένει ένα κρίσιμο τμήμα του διαλόγου της CHERY με τους χρήστες αυτοκινήτου παγκοσμίως. Ήδη ο Όμιλος γράφει το δικό του κεφάλαιο στη διαδικασία αλλαγής της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Μπήκε στην αγορά της Ευρώπης και κατακτά την ευρωπαϊκή αγορά. Αλήθεια τι κάνουν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές; Θα παραμείνουν παρατηρητές η θα αντιδράσουν με κάτι διαφορετικό;

Ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή αγορά με επίκεντρο τον οδηγό

Η πρόοδος της CHERY στην ευρωπαϊκή ήπειρο είναι εντυπωσιακή, καθώς η μάρκα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εισέλθει με επιτυχία σε 23 διαφορετικές αγορές. Αυτό το επίτευγμα δεν είναι τυχαίο, αλλά πηγάζει από τη βαθιά κατανόηση και τη μακροπρόθεσμη επένδυση της μάρκας στην περιοχή. Η CHERY ενσωματώνει τα σενάρια καθημερινής χρήσης και τις αισθητικές προτιμήσεις των Ευρωπαίων οδηγών ήδη από το στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων της, βελτιστοποιώντας συνεχώς την εμπειρία του χρήστη μέσω τοπικών επιχειρησιακών δομών.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η CHERY τοποθετεί τη δική της ανάπτυξη μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Δεσμεύεται να αναπτυχθεί μαζί με την τοπική αγορά, προσφέροντας επιλογές μετακίνησης που εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών.

Αυτοκίνητα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ευρωπαϊκής οικογένειας

Τα δυνατά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων της αποτελούσαν ανέκαθεν το θεμέλιο της CHERY. Οι επικεφαλής του Ομίλου γνώριζαν ότι αν θέλουν να κερδίσουν ευρωπαίους πελάτες θα έπρεπε να αυτοκίνητά τους – εκτός από την τεχνολογία- να ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις των ευρωπαίων αγοραστών. Που θέλουν πάνω από όλα ασφάλεια, άνεση, μεγάλους χώρους, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και οδηγική ποιότητα.

Όλα αυτά η CHERY τα πρόσφερε στα μοντέλα της. Και μάλιστα ανέβασε τον πήχη των απαιτήσεων. Τα μοντέλα της CHERY διακρίνονται για τον άνετο σχεδιασμό του cockpit, παρέχοντας άφθονο χώρο για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους, καλύπτοντας κάθε σενάριο χρήσης, από την καθημερινή μετακίνηση έως τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου και των διακοπών.

Ξέρετε πολύ καλά ότι οι κινέζοι πρωταγωνιστούν στα ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο δεν έμειναν κολλημένοι στις ιδέες τους. Είδαν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως αυτοί πίστευαν στην ηλεκτροκίνηση.

Και τί έκαναν; Πολύ απλά προχώρησαν στην υβριδική τεχνολογία. Κατασκεύασαν το σύστημα Chery Super Hybrid (CSH) και έτσι κέρδισαν απέναντι στον ανταγωνισμό της Ευρώπης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του CSH είναι ο συνδυασμός της ενεργειακής απόδοσης με την οδηγική ευχαρίστηση. Το επίκεντρο της ανταγωνιστικότητας της μάρκας δεν πέρασε απαρατήρητο. Προτεραιότητα της κινέζικης φίρμας είναι η αξιοπιστία. Τα οχήματα περνούν από αυστηρές διαδικασίες επαλήθευσης για να διασφαλιστεί μια ασφαλής και απροβλημάτιστη εμπειρία οδήγησης.

Τεχνολογική υπεροχή και παγκόσμια αναγνώριση

Η βαθιά τεχνική κατάρτιση του Ομίλου CHERY έχει θέσει γερά θεμέλια για την παγκόσμια εξάπλωσή του. Το 2001, η CHERY έγινε η πρώτη ανεξάρτητη κινεζική μάρκα αυτοκινήτων που εξήγαγε ολοκληρωμένα οχήματα στο εξωτερικό, διατηρώντας έκτοτε την πρώτη θέση στις εξαγωγές μεταξύ των κινεζικών εταιρειών για 23 συναπτά έτη.

Στον τομέα των βασικών τεχνολογιών, ο Όμιλος πρωτοπορεί ως η πρώτη κινεζική μάρκα με ανεξάρτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για κινητήρες και η πρώτη που κατέχει την τεχνολογία συνεχώς μεταβαλλόμενης μετάδοσης CVT. Επιπλέον, είναι η μοναδική κινεζική εταιρεία που ελέγχει πλήρως τους τέσσερις θεμελιώδεις τομείς εξέλιξης ενός αυτοκινήτου: κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, πλαίσιο και ηλεκτρονική/ηλεκτρική αρχιτεκτονική. Αυτό το πνεύμα συνεχούς καινοτομίας έχει οικοδομήσει μια ισχυρή τεχνική βάση για την CHERY στην ευρωπαϊκή αγορά.

Νέο CHERY TIGGO 7 HEV

Βασιζόμενη στην επιτυχία της οικογένειας TIGGO στην Ευρώπη, η CHERY ετοιμάζεται να λανσάρει ένα νέο μέλος: το TIGGO 7 HEV. Το νέο μοντέλο είναι εξοπλισμένο με τον κορυφαίο υβριδικό κινητήρα ACTECO 1.5 TGDI 5ης γενιάς, ο οποίος επιτυγχάνει την κορυφαία θερμική απόδοση 44,5%.

Οι επιδόσεις του είναι εντυπωσιακές, με 224 ίππους και χαμηλή συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου μόλις 5,7 lt/100 km (WLTP), αλλά και μια συνολική αυτονομία που αγγίζει τα 880 km. Πρόκειται για μια πρόταση που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στις ανάγκες της πόλης και τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Στον τομέα της ασφάλειας και της άνεσης, το TIGGO 7 HEV έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας πέντε αστέρων. Το 61% του αμαξώματος είναι κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής αντοχής, ενώ διαθέτει 7 αερόσακους στον βασικό εξοπλισμό. Η εμπειρία των επιβατών αναβαθμίζεται με τον έξυπνο ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων, το ηχοσύστημα Sony 8 ηχείων, την πανοραμική ηλιοροφή με εμβαδό 1,1 τ.μ. και τον πρακτικό σχεδιασμό του χώρου αποσκευών, ικανοποιώντας κάθε οικογενειακή ανάγκη.

Το νέο CHERY TIGGO 7 HEV αναμένεται στην ελληνική αγορά πριν το καλοκαίρι σε άκρως ανταγωνιστική τιμή, έτσι ώστε να αποτελέσει μια ακαταμάχητη επιλογή στα οικογενειακά C-SUV.

Όραμα για το μέλλον και κοινωνική ευθύνη

Το όραμα της CHERY είναι να αποτελέσει την κορυφαία επιλογή για τους οικογενειάρχες χρήστες παγκοσμίως, διασφαλίζοντας ότι κάθε ταξίδι είναι ήσυχο και γεμάτο από μια αίσθηση οικειότητας. Οι απαιτήσεις των οδηγών αποτελούν την κινητήριο δύναμη για τη συνεχή εξέλιξη της μάρκας.

Παράλληλα, ο Όμιλος επιδεικνύει έντονη εταιρική κοινωνική ευθύνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2023, η Chery ξεκίνησε συνεργασίες με τη UNICEF και την IUCN, συμβάλλοντας στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και του φυσικού περιβάλλοντος. Το 2024 κατέλαβε την 385η θέση στη λίστα Fortune Global 500, ενώ το 2025 η εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ σηματοδότησε μια νέα σελίδα στην ιστορία του.