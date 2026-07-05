Η πρώτη πανελλαδική εμφάνιση του νέου Chery Tiggo 7 Hybrid έγινε στο Chery Park, το πρώτο ανοιχτό φεστιβάλ της Chery επι ελληνικού εδάφους. Εκατοντάδες άνθρωποι, φίλοι της μάρκας, λάτρεις του αυτοκινήτου και της τεχνολογίας, υποψήφιοι αγοραστές που θέλουν να γνωρίσουν τα νέα μοντέλα, και οικογένειες που βρήκαν έναν τρόπο να περάσουν μια μέρα στη φύση με ευχάριστες δραστηριότητες, βρέθηκαν στον όμορφο χώρο του Glasshouse, στο Anassa City Events.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Spanos Group, κ. Γιώργος Σπανός, αναφέρθηκε στην πορεία της Chery στην Ελλάδα αλλά και στο νέο Chery Tiggo 7 Hybrid. Το οικογενειακό C-SUV που με την υβριδική τεχνολογία, τους μεγάλους χώρους αλλά και τον πλούσιο εξοπλισμό.

Ο Product Manager της Chery Greece, κ. Βασίλης Αγγελής, ανέλαβε να συστήσει το νέο μοντέλο στους παρευρισκόμενους, παραθέτοντας παράλληλα και κάποια εντυπωσιακά στοιχεία για την εταιρεία, με την ευκαιρία των πρώτων γενεθλίων της στην ελληνική αγορά. Η τιμή του ξεκινάει από τις 25.990 €.

Η μετάβαση από την προϊοντική παρουσίαση στη διασκέδαση έγινε με ένα… Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid: Χάρη στη λειτουργία V2L το αυτοκίνητο έδωσε ρεύμα στη μεγάλη σκηνή, στον κήπο του Glasshouse, και εκεί εμφανίστηκαν οι Alcatrash! Το αγαπημένο συγκρότημα ερμήνευσε ελληνικές και ξένες επιτυχίες με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο, ξεσηκώνοντας το κοινό, ενώ στη συνέχεια ο DJ Pitsi ανέλαβε να κρατήσει αμείωτο το κέφι.

Στο διήμερο των εκδηλώσεων έγιναν περισσότερα από 200 test drives . Η επιλεγμένη διαδρομή ήταν αρκετά μεγάλη και οι εκπαιδευτές της Driving Academy που συνόδευαν το κονβόι αρκετά επεξηγηματικοί, οπότε τα σχόλια για την εμπειρία ήταν στην πλειοψηφία τους θετικά.

Πίσω στο Glasshouse, ο χώρος έδινε τη δυνατότητα σε ενήλικους και παιδιά να απολαύσουν τη μέρα τους με διασκεδαστικές, χαλαρωτικές ή εκπαιδευτικές εμπειρίες. Το Kids Cooking Club, η πρώτη σχολή μαγειρικής για παιδιά, ήταν εκεί για να εκπαιδεύσει μερικές δεκάδες μικρούς σεφ, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου οι μπογιές του face painting έδιναν χρώμα στα γελαστά τους πρόσωπα. Λίγο πιο δίπλα είχε στηθεί το Chery Football Challenge: Ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι με τέρμα το πορτ-μπαγκάζ ενός Tiggo , για το οποίο σίγουρα θα ήταν περήφανος ο Robert Lewandowski, πρεσβευτής της Chery International.

Για… μεγαλύτερα παιδιά, ο προσομοιωτής πρόσκρουσης του Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς ήταν εκεί για να δείξει με εμφαντικό τρόπο τη σημασία της ζώνης ασφαλείας, προσφέροντας στους επισκέπτες μια δυνατή βιωματική εμπειρία. Ειδικά διαμορφωμένα σημεία στο εσωτερικό του Glasshouse αναδείκνυαν κάθε στοιχείο της τεχνολογίας Chery Super Hybrid, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να μάθουν περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για αυτή. Φυσικά, από το Chery Park δεν θα μπορούσε να λείπει η AiMOGA, η εταιρεία ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης της Chery. Η Mornine, το ανθρωποειδές ρομπότ της εταιρείας, και ο σκύλος-ρομπότ Argos, πρόσφεραν μια γερή δόση υψηλής τεχνολογίας και μια διαφορετική εμπειρία αλληλεπίδρασης σε μικρούς και μεγάλους.

Το Chery Park – The place of happiness ντύθηκε με τη μουσική του Λάμψη 92,3, που εξέπεμψε live ενώ συνεχής ήταν η παροχή snacks, παγωτών, αναψυκτικών και… αντιηλιακών στους παρευρισκόμενους.