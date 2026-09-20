Επιδόσεις, ακρίβεια, συνεχής εξέλιξη. Με κοινό παρονομαστή το νούμερο «9», ο κορυφαίος Πολωνός επιθετικός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναλαμβάνει ρόλο Παγκόσμιου Πρεσβευτή της Chery, ταυτίζοντας την πορεία του με το νέο plug-in υβριδικό Tiggo 9 CSH.

Η αδιάλειπτη προσπάθεια του Λεβαντόφσκι για την κορυφή βρίσκει το αυτοκινητικό της αντίστοιχο στη νέα ναυαρχίδα της Chery. Με ραχοκοκαλιά την καινοτόμο τεχνολογία Chery Super Hybrid (CSH), το Tiggo 9 εστιάζει στη λεπτομέρεια, συνδυάζοντας κορυφαία απόδοση, άνεση και προηγμένα συστήματα ασφάλειας, με στόχο να αναβαθμίσει τις σύγχρονες οικογενειακές μετακινήσεις.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Chery κυκλοφόρησε ένα νέο βίντεο όπου ο Πολωνός αστέρας εξηγεί τη βαρύτητα του αριθμού για τον ίδιο: «Το Νο 9 ήταν πάντα σημαντικό στην καριέρα μου και με συνοδεύει σε κάθε γκολ. Όταν είδα το Tiggo 9, αισθάνθηκα μια δυνατή σύνδεση. Από το 9 στο γήπεδο, στο 9 στον δρόμο. Και τα δύο αντιπροσωπεύουν την αριστεία».

Tiggo 9 CSH

Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις για αποδοτικότητα και σιγουριά, το Tiggo 9 CSH αποδεικνύει πως ένα σωστό «9άρι» δεν κάνει τη διαφορά μόνο στη μεγάλη περιοχή, αλλά και σε κάθε διαδρομή.

Με συνολική ισχύ 428 ίππων, το Tiggo 9 CSH επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ η μπαταρία LFP χωρητικότητας 34,46 kWh επιτρέπει την κάλυψη 148 χιλιομέτρων (WLTP) χωρίς την κατανάλωση σταγόνας βενζίνης. Παράλληλα, για τις οικογένειες, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η άνεση για κάθε επιβάτη. Με μεταξόνιο 2.800 χλστ., ευέλικτη 7θέσια διάταξη (2+3+2) και χώρο αποσκευών 889 λίτρων (με τα 5 καθίσματα σε χρήση), το Tiggo 9 CSH προσφέρει άνετους και διαμορφώσιμους χώρους για διαφορετικές οικογενειακές ανάγκες και συνθήκες ταξιδιού.

Τα προσεγμένα χαρακτηριστικά άνεσης και η ήσυχη καμπίνα βελτιώνουν την ταξιδιωτική εμπειρία, ενώ ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας του οχήματος, σχεδιασμένο σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας, σε συνδυασμό με «έξυπνες» τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού, συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης σε κάθε διαδρομή.