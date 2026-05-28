Η Bugatti Chiron είναι ένα αυτοκίνητο θρύλος, που για πάνω από μία δεκαετία ήταν το απόλυτο hypercar και ο πόθος όλων των εκατομμυριούχων. Εξοπλίζεται με τον θηριώδη βενζινοκινητήρα W16 8λτ. αποδίδει 1.500 άλογα και 1.500 Nm ροπής, έχοντας φυσικά τετρακίνηση. Καταφέρνει το 0-100 σε 2.3 δευτ. έχοντας τελική ταχύτητα στα 440χλμ./ώρα με το βάρος να ανέρχεται στα 1.995 κιλά. Η τιμή της πλέον κυμαίνεται στα 3.5 εκατ. ευρώ. ενώ όσο περνάει ο καιρός, τόσο και ανεβαίνει. (Δείτε εδώ τον άνθρωπο που είχε την Chiron για καθημερινό αυτοκίνητο).

Από την άλλη, και ενώ οι Αμερικάνοι πάντα κυνηγούσαν την ωμή δύναμη, τον ήχο και όχι τόσο τα νούμερα, πριν ένα χρόνο περίπου έγραψαν ιστορία παρουσιάζοντας την Chevrolet Corvette ZR1. Η κορυφαία εκδοχή της όγδοης γενιάς Corvette (ZR1X) συνδυάζει έναν twin-turbo V8 5,5 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα, δημιουργώντας ένα υβριδικό, τετρακίνητο σύνολο συνολικής ισχύος περίπου 1.250 ίππων. Ο θερμικός κινητήρας LT7, V8 με δύο τούρμπο, αποδίδει 1.064 ίππους, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας στον εμπρός άξονα προσθέτει ακόμα 186 άλογα και εξασφαλίζει τετρακίνηση, μετατρέποντας την ZR1X σε «καταπέλτη». Με τιμή στα 220.000 δολάρια, παρότι υψηλή για Corvette παραμένει εντυπωσιακά πιο φθηνή από την Bugatti Chiron αλλά και πιο ελαφριά με βάρος στα 1.860 κιλά.

Στο παρακάτω βίντεο, τα δύο αυτά ταχύτατα αυτοκίνητα κοντραρίστηκαν στην ευθεία, τόσο από στάση όσο και ρολαριστά.