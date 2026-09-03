Μια σημαντική επένδυση που σκοπεύει να αλλάξει τα δεδομένα για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Ελλάδα δρομολογείται στις Σέρρες, καθώς το Αυτοκινητοδρόμιο της πόλης πρόκειται να αναβαθμιστεί συνολικά με χρηματοδότηση 9 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού.

Η απόφαση για τη χρηματοδότηση ελήφθη, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών να περάσει σε μια νέα εποχή και να αποκτήσει τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Στο επίκεντρο της επένδυσης βρίσκεται η συνολική αναβάθμιση της πίστας και των εγκαταστάσεων, με τις παρεμβάσεις να κινούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Νέα χάραξη και επέκταση της πίστας: Το πρώτο και ίσως σημαντικότερο σκέλος αφορά τον επανασχεδιασμό και την επέκταση της πίστας, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.

Παράλληλα, θα εκσυγχρονιστούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ θα αναβαθμιστεί ο τεχνικός και αγωνιστικός εξοπλισμός του Αυτοκινητοδρομίου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην ασφάλεια, καθώς προβλέπεται η πλήρης συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

Στόχος οι πιστοποιήσεις FIA και FIM

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη ελληνική πίστα που θα αποκτήσει πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα ανοίξει τον δρόμο για τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών αγώνων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας. Μάλιστα, στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά ακόμη και σε διοργανώσεις επιπέδου World Superbike, γεγονός που δείχνει το επίπεδο των αγώνων που θα μπορούσε να διεκδικήσει η αναβαθμισμένη εγκατάσταση.

Επένδυση με μεγαλύτερο στόχο



Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στην περιοχή υλοποιούνται από την Κυβέρνηση αθλητικά έργα συνολικού ύψους 16,5 εκατ. ευρώ. Το Αυτοκινητοδρόμιο, ωστόσο, αποτελεί ένα από τα έργα με ιδιαίτερο αναπτυξιακό ενδιαφέρον, καθώς η φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων μπορεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια της περιοχής και τον αθλητικό τουρισμό. Κατά την επίσκεψή του στις Σέρρες, ο κ. Βρούτσης είχε επίσης την ευκαιρία να βρεθεί μέσα στην πίστα, πραγματοποιώντας αγωνιστική διαδρομή με οδηγό τον διευθύνοντα σύμβουλο του Αυτοκινητοδρομίου και πρωταθλητή αγώνων, Βασίλη Κοτέογλου.