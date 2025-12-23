Στα μέσα της δεκαετίας του 1880, ο Karl Benz κατασκεύασε το πρώτο αυτοκίνητο. Η σύζυγός του, Μπέρθα, έκανε το πρώτο οδικό ταξίδι τον Αύγουστο του 1886, παρουσιάζοντας το στον υπόλοιπο κόσμο και εν τέλει αλλάζοντας τον κόσμο όπως τον ξέραμε. Εν τω μεταξύ, σε ένα εντελώς ξεχωριστό και άσχετο θέμα, οι Γερμανοί πιστώνονται την χριστουγεννιάτικη παράδοση της διακόσμησης ενός αειθαλούς δέντρου με μήλα, κεριά και άλλα διακοσμητικά.

Όταν Γερμανοί μετανάστες ήρθαν στην Αμερική, έφεραν τις συνήθειες τους μαζί τους, και το χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν μία από αυτές. Μέχρι τα μέσα του 1800, η ​​βρετανική αυτοκρατορική οικογένεια είχε διαδώσει τον θρησκευτικό καλλωπισμό ενός έλατου σε τέτοιο βαθμό που εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο σαν πυρκαγιά.

Και αυτό μας φέρνει στο θέμα αυτής της ιστορίας: την υπέροχη χειμερινή εορταστική παράδοση της Hennessey για το πιο γρήγορο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η παράδοση στο Sealey του Τέξας κρατάει από το 2017 και θέλει να πάρετε ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, να το δέσετε στην οροφή ενός αυτοκινήτου και να πατήσετε γκάζι για όσο σας επιτρέπει η πίστα.

Το φετινό ρεκόρ σημειώθηκε στα 315χλμ./ώρα. Θέλετε να μαντέψετε ποιο όχημα πέτυχε αυτή την απόδοση ενώ κουβαλούσε ένα στολισμένο δέντρο στην κορυφή; Η Chevrolet Corvette ZR1 του 2026 λοιπόν, είναι πλέον το γρηγορότερο αυτοκίνητο στον κόσμο έχοντας ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κορυφή.

Το σύνολο διαθέτει V8 κινητήρα 5,5 λίτρων με διπλό τούρμπο, 1.079 ίππους και 1.123 Nm ροπής. Τώρα προσθέστε ένα δέντρο ύψους 1,7 μέτρων με 200 φώτα πάνω του στην οροφή του εν λόγω πυραύλου, και έχετε μια καλύτερη εικόνα για το τι έχει σχεδιάσει και εκτελέσει λαμπρά η Hennessey για τα Χριστούγεννα του 2025.

Χαρακτηριστικό είναι πως για τα Χριστούγεννα του 2017 (την πρώτη δηλαδή χρονιά έναρξης της παράδοσης), το ρεκόρ ήταν στα 280χλμ./ώρα με ένα Dodge Challenger SRT Hellcat.

Πηγή: Autoevolution