Κορυφαία διάκριση απέσπασε ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στα φετινά Video Master Awards, κατακτώντας το Χρυσό Βραβείο Δημιουργικότητας στην κατηγορία Lifestyle. Το βραβευμένο βίντεο με τίτλο «Performance is Freedom», το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Ribco Marine και με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Σάκκαρη, ξεχώρισε κατά την τελετή απονομής της 15ης Οκτωβρίου για την υψηλή αισθητική και το ισχυρό του μήνυμα.

Η παραγωγή μεταφέρει τον θεατή από τη στεριά στη θάλασσα, γεφυρώνοντας δύο διαφορετικούς κόσμους. Η οδηγική υπεροχή της Porsche συναντά την τεχνολογική καινοτομία της Yamaha και την κατασκευαστική αρτιότητα των σκαφών της Ribco Marine. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, αναδεικνύονται η υψηλή απόδοση, ο απόλυτος έλεγχος και η αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει η κίνηση σε κάθε τερέν.

Ως ambassador του Ομίλου, η Μαρία Σάκκαρη ενσαρκώνει απόλυτα το όραμα του «Performance is Freedom». Με τη δυναμική της παρουσία και την πορεία της στον πρωταθλητισμό, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ταυτίζεται με την επιδίωξη της κορυφής, τη διαρκή εξέλιξη και την ελευθερία της υπέρβασης των ορίων.

Η συγκεκριμένη βράβευση επισφραγίζει την επιτυχημένη επικοινωνιακή στρατηγική της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ.

Μια στρατηγική που θέτει την εμπειρία του χρήστη στο επίκεντρο, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας της Yamaha με τη Ribco Marine, με άξονα την ποιότητα και τις κορυφαίες επιδόσεις.