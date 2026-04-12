Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Η επιτροπή AUTOBEST, που αποτελείται από ανεξάρτητους δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 32 ευρωπαϊκές χώρες, επέλεξε στην κατηγορία «Best Users’ Car of Europe 2026» το Citroёn C3 Aircross, γιατί είναι ένα προσγμένο SUV, πρακτικό και φιλικό προς τον χρήστη. Για πρώτη φορά, το κοινό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, με online ψηφοφορία σε όλη την Ευρώπη από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2026. Οι ψήφοι του κοινού αντιστοιχούσαν στο 50% της τελικής βαθμολογίας, μαζί με την αξιολόγηση της επιτροπής.

Το Citroёn C3 Aircross που κέρδισε το βραβείο AutoBest στην κατηγορία «Best Users’ car», επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των compact SUV με εξαιρετική σχέση αξίας, τολμηρού σχεδιασμού και κορυφαίας ευρυχωρίας. Μπορεί να φιλοξενήσει άνετα πέντε η και επτά άτομα. Είναι λειτουργικό, προσφέρει την υπογραφή άνεσης της Citroën και μια ομαλή οδηγική εμπειρία και είναι ιδανικό για την πόλη.

Είναι σημαντικό ότι η επιτροπή AUTOBEST , στην 25η διοργάνωσή του, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, αξιοποίησε το ευρωπαϊκό κοινό, του οποίου οι ψήφοι συνέβαλαν εξίσου σε αυτή τη διάκριση. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στο θεσμό.

Το AUTOBEST Conquest, φέρνει κοντά στον θεσμό και στην αυτοκινητοβιομηχανία τους καταναλωτές με μια σειρά από περαιτέρω βραβεύσεις όπως τα Best Design, Best Users' Car, Best Technology, καθώς και τον έγκριτο τίτλο «Best Buy Car».

Η επιτροπή AUTOBEST, που αποτελείται από ανεξάρτητους δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 32 ευρωπαϊκές χώρες, είναι η μεγαλύτερη του είδους της ως προς τον αριθμό εκπροσωπούμενων χωρών. Τα οχήματα αξιολογούνται μέσω ενός διαφανούς συστήματος ψηφοφορίας βασισμένου σε 13 βασικά κριτήρια, όπως η προσιτή τιμή, το δίκτυο εξυπηρέτησης, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, ο σχεδιασμός, η ευελιξία και οι νέες τεχνολογίες. Η επιτροπή εξετάζει επίσης στενά τις ευρύτερες δεσμεύσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως οι επενδύσεις, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και η πρόοδος στις πράσινες τεχνολογίες και τη συνδεσιμότητα.

Αυτή η διπλή αναγνώριση καθιστά το βραβείο ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αντικατοπτρίζει τόσο την αξιολόγηση των ειδικών όσο και την πραγματική προτίμηση των πελατών σε όλη την ήπειρο.

Οι ψήφοι του κοινού αντιστοιχούσαν στο 50% της τελικής βαθμολογίας, παράλληλα με την αξιολόγηση της επιτροπής, ενώ ο νικητής ανακοινώθηκε ζωντανά κατά τη διάρκεια του AUTOBEST Conquest Show. Το Citroёn C3 Aircross ξεχώρισε ανάμεσα σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική short list από έξι φιναλίστ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχησή του στη σύγχρονη ευρωπαϊκή αγορά.

Το C3 Aircross έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μέγιστη αξία σε προσιτή τιμή. Βασίζεται στην πλατφόρμα Smart Car που μοιράζεται με το νέο C3.

Ο δυναμικός SUV χαρακτήρας του συνδυάζει στιβαρότητα, προστασία και έναν ισχυρό, σύγχρονο σχεδιασμό με μια φιλική και πρακτική προσέγγιση στην καθημερινή μετακίνηση. Με μήκος 4,39 μέτρα, το C3 Aircross προσφέρει κορυφαία ευρυχωρία στην κατηγορία του για τους επιβάτες της δεύτερης σειράς στη 5θέσια έκδοση. Για πρώτη φορά στην κατηγορία, διατίθεται επίσης σε 7θέσια διαμόρφωση, προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία, διατηρώντας παράλληλα τις συμπαγείς διαστάσεις και την ευκολία στους ελιγμούς.

Πιστό στο DNA της Citroёn, η άνεση βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπειρίας. Το μοντέλο διαθέτει την καινοτόμο φιλοσοφία C-Zen-Lounge με Head-Up Display και compact τιμόνι, καθώς και τα νέα καθίσματα Citroёn Advanced Comfort® και ανάρτηση με διπλά προοδευτικά υδραυλικά στοπ σε όλες τις εκδόσεις. Μαζί, αυτά τα στοιχεία εξασφαλίζουν μια μοναδικά ομαλή και ξεκούραστη οδηγική εμπειρία τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και σε μεγαλύτερες διαδρομές. Το ολοκαίνουργιο C3 Aircross ενσωματώνει επίσης το σύστημα infotainment τελευταίας γενιάς με οθόνη αφής 10,25 ιντσών, καθώς και πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, καλύπτοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις σε ασφάλεια και συνδεσιμότητα.

Σε ευθυγράμμιση με τη φιλοδοξία της Citroёn να καταστήσει τον εξηλεκτρισμό προσβάσιμο, το μοντέλο προσφέρει μια ευρεία γκάμα κινητήριων συνόλων: έναν αποδοτικό βενζινοκινητήρα, μια υβριδική έκδοση 145 ίππων και μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία άνω των 300 ή 400 χλμ., ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Με ανταγωνιστική τιμολόγηση, το C3 Aircross καθιστά την ηλεκτροκίνητη μετακίνηση πιο προσιτή από ποτέ.