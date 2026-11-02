Μετά την εντυπωσιακή του υποδοχή στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, η Citroën ανοίγει τα σχεδιαστήριά της και αποκαλύπτει τα πρώτα σκίτσα που ενέπνευσαν το πολυσυζητημένο 2 CV Concept. Η παγκόσμια πρεμιέρα του 2 CV Concept στη γαλλική πρωτεύουσα συγκέντρωσε τα βλέμματα του κοινού, το οποίο ανταποκρίθηκε έντονα στη δυναμική του σχεδιασμού του και τον συναισθηματικό του χαρακτήρα. Το ερώτημα, ωστόσο, που κλήθηκαν να απαντήσουν οι ομάδες Σχεδιασμού της γαλλικής μάρκας ήταν εξαιρετικά περίπλοκο:

Πώς δίνεις νέα ζωή σε ένα όχημα τόσο βαθιά ριζωμένο στη συλλογική μνήμη, διατηρώντας τα άμεσα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του, διαμορφώνοντας παράλληλα έναν απόλυτα σύγχρονο σχεδιασμό;

Η απάντηση δεν βρέθηκε στη στείρα αντιγραφή του παρελθόντος, αλλά στην οργανική επαναφορά του πνεύματος του ιστορικού 2 CV στη σημερινή εποχή. Τα σχέδια που δίνονται πλέον στη δημοσιότητα αποτυπώνουν βήμα προς βήμα αυτή τη δημιουργική διαδρομή. Από τις αρχικές ιδέες μέχρι τις τελικές επιλογές που «κλείδωσαν» το πρωτότυπο, το οπτικό υλικό καταδεικνύει το βάθος της σχεδιαστικής έρευνας.

Η κίνηση των σχεδιαστών της Citroen, προσφέρει μια σπάνια ματιά στο παρασκήνιο σχεδόν ενός έτους εντατικής έρευνας και πειραματισμού, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις πίσω από την αναβίωση ενός από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Όπως προκύπτει από τα σκίτσα, κάθε γραμμή, καμπύλη και λεπτομέρεια εξετάστηκε εξονυχιστικά, με αποκλειστικό γνώμονα την επίτευξη της ιδανικής ισορροπίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα concept car που γεφυρώνει με επιτυχία τη βαριά σχεδιαστική κληρονομιά της Citroën με τη σύγχρονη αισθητική των μελλοντικών μετακινήσεων.

Ας δούμε τι είπαν οι συντελεστές του νέου επιτεύγματος της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Pierre LECLERCQ – Citroën Design Director

«Το να αναλάβεις τον σχεδιασμό ενός νέου 2 CV είναι το όνειρο κάθε σχεδιαστή, αλλά και μια τεράστια πρόκληση. Το 2 CV είναι το αγαπημένο αυτοκίνητο των Γάλλων και, παράλληλα, το μοντέλο με τη μεγαλύτερη παρουσία σε συλλογές παγκοσμίως. Στη συνείδηση των τουριστών, είναι το αυτοκίνητο που συναντά κανείς στους δρόμους, στις πόλεις και στα χωριά της Γαλλίας. Κανένας άλλος κατασκευαστής αυτοκινήτων δεν έχει ένα 2 CV στην ιστορία του, οπότε δεν είχαμε περιθώριο να κάνουμε λάθος.»

Antoine GAILLOT-DREVON – Επικεφαλής Προηγμένου Σχεδιασμού της Citroën

«Το 2 CV Concept σχεδιάστηκε για να παρερμηνεύσει έναν προπολεμικό σχεδιασμό, διατηρώντας ακόμη και τις προεκτάσεις των φτερών, με σεβασμό στις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Για να μην κινηθούμε υπερβολικά προς το ρετρό ύφος —αλλά και για πρακτικούς λόγους που αφορούν τους πελάτες— αποφασίσαμε να μη χρησιμοποιήσουμε καλύμματα στους πίσω τροχούς. Το εμπρός μέρος του πρωτοτύπου έπρεπε να είναι ελκυστικό, χωρίς να θυμίζει παιδικό παιχνίδι.»

Pierre ICARD – Σχεδιαστής Εξωτερικού

«Η πρόκληση του νεορετρό σχεδιασμού είναι να αποδώσεις με απλότητα τις γραμμές ενός υπάρχοντος αυτοκινήτου, επανασχεδιάζοντας ταυτόχρονα κάθε λεπτομέρεια. Δώσαμε μια πιο ανθρώπινη διάσταση στον σχεδιασμό του 2 CV Concept, για παράδειγμα με την υφασμάτινη οροφή που ανοίγει χειροκίνητα, ώστε το κοινό να ξαναβρεί τον αυθόρμητο ενθουσιασμό της παιδικής ηλικίας.»

Andreas STUMP – Σχεδιαστής Εσωτερικού

«Ο σχεδιασμός του εσωτερικού είχε ως οδηγό τη λειτουργικότητα και τον μινιμαλισμό της καμπίνας του αρχικού 2 CV. Στο 2 CV Concept, αυτή η εστίαση στα ουσιώδη συναντά την άνεση και το χαρούμενο πνεύμα των σημερινών μοντέλων της Citroën.»

Madeleine TERNISIEN – Σχεδιάστρια Χρωμάτων, Υλικών και Φινιρισμάτων

«Στο εσωτερικό του 2 CV Concept υπάρχει μια πραγματική αίσθηση ευρυχωρίας και ελευθερίας: οι κίτρινες αποχρώσεις και τα υλικά προσδίδουν ζεστασιά και φως. Αξιοποιήσαμε τη δύναμη της συναισθηματικής μνήμης, με μπεζ πινελιές που θυμίζουν τα χειριστήρια από βακελίτη του 2 CV. Η πλέξη των υλικών αποτελεί αναφορά στην παραδοσιακή ψάθινη πλέξη, μια δημοφιλή γαλλική χειροτεχνία.»

ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Η γοητεία του 2 CV δεν βρίσκεται μόνο στον σχεδιασμό του, αλλά και στο συναίσθημα που προκαλεί, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αποτέλεσε κομμάτι της ζωής πολλών γενεών. Αυτήν ακριβώς τη βαθιά ανθρώπινη διάσταση επιδίωξαν να διατηρήσουν οι σχεδιαστές σε κάθε καμπύλη και κάθε λεπτομέρεια.

Στόχος, επομένως, είναι οι αναμνήσεις αυτές να αποκτήσουν νέο νόημα στον σημερινό τρόπο ζωής. Η υφασμάτινη οροφή που ανοίγει χειροκίνητα, τα αναπαυτικά καθίσματα τύπου καναπέ και η διακριτική παρουσία της τεχνολογίας αποτελούν επιλογές που εκφράζουν ένα όραμα για το αυτοκίνητο στο οποίο η ευρηματικότητα υπηρετεί την καθημερινότητα και ο σχεδιασμός δημιουργεί έναν συναισθηματικό δεσμό με το όχημα.

Η υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό στο 2 CV Concept στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού επιβεβαίωσε την ικανότητα αυτού του μοντέλου να αγγίζει τον κόσμο, πολύ πέρα από την απλή νοσταλγία.Ένας εμβληματικός σχεδιασμός μπορεί να συνεχίζει να εμπνέει, να εκπλήσσει και να γεννά νέα συναισθήματα.