Η Citroën φαίνεται έτοιμη να παίξει ένα από τα πιο δυνατά της χαρτιά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Και αυτό δεν είναι άλλο από την επιστροφή ενός πραγματικού θρύλου: του Citroën 2CV. Μόνο που αυτή τη φορά, δεν θα καίει βενζίνη, αλλά θα κινείται αποκλειστικά με ρεύμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για την παρουσίαση ενός concept μοντέλου τον Οκτώβριο του 2026, στην έκθεση του Παρισιού. Εκεί θα δούμε για πρώτη φορά πώς σκοπεύει η Citroën να μεταφέρει ένα από τα πιο εμβληματικά της μοντέλα στη νέα εποχή. Και εδώ δεν μιλάμε απλά για ένα νοσταλγικό project. Το νέο 2CV έχει ξεκάθαρη αποστολή να γίνει ξανά ένα προσιτό, απλό και πρακτικό αυτοκίνητο για όλους, όπως ακριβώς ήταν όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1948.

Η φιλοσοφία παραμένει ίδια, αλλά η εκτέλεση αλλάζει. Το νέο μοντέλο θα είναι πλήρως ηλεκτρικό, με στόχο να καλύψει το κενό που υπάρχει σήμερα στα φθηνά EV της ευρωπαϊκής αγοράς. Μάλιστα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τιμή κοντά ή και κάτω από τις 25.000 ευρώ, τοποθετώντας το στο πιο “καυτό” κομμάτι της αγοράς.

Σε επίπεδο διαστάσεων, το νέο 2CV αναμένεται να τοποθετηθεί ανάμεσα στο Citroën Ami και το Citroën C3, δηλαδή θα μιλάμε για ένα μικρό, αστικό αυτοκίνητο με έμφαση στην ευκολία χρήσης και το χαμηλό κόστος.

Κάτω από το αμάξωμα, όλα δείχνουν ότι θα χρησιμοποιηθεί μια παραλλαγή της Smart Car πλατφόρμας του ομίλου Stellantis, η οποία ήδη χρησιμοποιείται σε μοντέλα όπως το C3 και το C3 Aircross, ακριβώς για να κρατηθεί το κόστος χαμηλά. Ο επικεφαλής σχεδίασης, Pierre Leclercq, μιλά για μια “neo-retro” προσέγγιση, δηλαδή ένα μοντέρνο αυτοκίνητο με διακριτικές αναφορές στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε στοιχεία όπως το χαρακτηριστικό καμπυλωτό σχήμα ή ακόμα και την υφασμάτινη οροφή, αλλά σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή.

Η επιστροφή του 2CV δεν έρχεται τυχαία. Η επιτυχία μοντέλων όπως το ηλεκτρικό Renault 5 έχει δείξει ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση για μικρά, προσιτά αυτοκίνητα με προσωπικότητα. Όσο για το πότε θα το δούμε στους δρόμους; Εδώ τα πράγματα θέλουν υπομονή. Αν και το concept έρχεται μέσα στο 2026, η παραγωγή τοποθετείται πιο κοντά στο 2028, πιθανότατα για να συμπέσει με τα 80 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του μοντέλου.