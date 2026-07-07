Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Η Citroen ακόμη και τα πιο πετυχημένα μοντέλα της τα εξελίσσει και τα εμπλουτίζει έτσι ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικά. Τελευταία αναβάθμιση έγινε στα μοντέλα C3, C3 Aircross και C4. Τώρα με την νέα ειδική σειρά «COLLECTION», τα μοντέλα αυτά έχουν προηγμένη συνδεσιμότητα και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων αγοραστών.

Η εξοπλιστική έκδοση COLLECTION παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Citroën C4 το 2025, αποκλειστικά στην υβριδική έκδοση των 145 ίππων. Βασισμένη στο επίπεδο εξοπλισμού PLUS, η νέα έκδοση προσφέρει περισσότερη φινέτσα και πλουσιότερο εξοπλισμό, διατηρώντας παράλληλα μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Σήμερα η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία ενισχύει δυναμικά τη γκάμα της στις νέες εκδόσεις C3 & C3 Aircross COLLECTION που είναι ήδη διαθέσιμες προς παραγγελία και στην Ελλάδα στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων της Citroen.

Οι νέες εκδόσεις COLLECTION αποκτούν μία ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη αισθητική ταυτότητα, η οποία συνδυάζει δυναμικές χρωματικές αντιθέσεις και αποκλειστικές λεπτομέρειες σχεδίασης. Η εξωτερική εμφάνιση χαρακτηρίζεται από τη μαύρη διχρωμία της οροφής, τα διακοσμητικά Color Clips σε απόχρωση Rouge-Andre, τις μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και το λογότυπο Collection στην πίσω πόρτα.

Στο εσωτερικό, η νέα επένδυση Urban Blue Collection Ambiance, οι ειδικές επενδύσεις, τα διακοσμητικά στοιχεία και τα αποκλειστικά πατάκια Collection δημιουργούν μία σύγχρονη και ποιοτική ατμόσφαιρα, διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο άνεσης που αποτελεί σήμα κατατεθέν της Citroën.

Πλουσιότερος εξοπλισμός

Πέρα από τις αισθητικές παρεμβάσεις, οι νέες εκδόσεις προσφέρουν σημαντική αναβάθμιση εξοπλισμού σε σχέση με την δημοφιλή έκδοση PLUS, διατηρώντας παράλληλα ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή τοποθέτηση. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν την ανάρτηση Citroen Advanced Comfort, η οποία απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου και τα σαμαράκια, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον. Επιπλέον στο εσωτερικό, τα καθίσματα Citroen Advanced Comfort προσφέρουν ιδανικό συνδυασμό απαλότητας και στήριξης, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο άνεσης τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Το C3 COLLECTION εμπλουτίζει το επίπεδο εξοπλισμού PLUS με κάμερα οπισθοπορείας και ηλεκτρικά πίσω παράθυρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την άνεση και την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Το C3 Aircross διαθέτει ήδη από την έκδοση PLUS κάμερα οπισθοπορείας και ηλεκτρικά πίσω παράθυρα. Ωστόσο, η έκδοση COLLECTION εισάγει στο μοντέλο ένα νέο σημαντικό εξοπλιστικό στοιχείο, το σύστημα Keyless Access / GO (πρόσβαση και εκκίνηση χωρίς κλειδί), τόσο στις υβριδικές όσο και στις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις του.

Η δύναμη της επιλογής – γκάμα κινητήριων συνόλων

Η νέα έκδοση διατίθεται σε όλα τα κινητήρια σύνολα (βενζίνη, Hybrid, Electric), ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και το οδηγικό προφίλ όλων των πελατών της μάρκας.

Η βενζινοκίνητη έκδοση Turbo 100 ίππων με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν απλότητα και οικονομία. Για όσους επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στην πόλη όσο και στις εκτός πόλης διαδρομές, η υβριδική έκδοση των 110 ίππων (145 ίππων στο C3 Aircross) με αυτόματο κιβώτιο συνδυάζει υψηλή αποδοτικότητα, ευχάριστη οδήγηση και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Παράλληλα, η 100% ηλεκτρική έκδοση του C3, με ισχύ 113 ίππων, προσφέρει μια σύγχρονη εμπειρία μετακίνησης μηδενικών εκπομπών ρύπων, με αυτονομία έως 328km στον μικτό κύκλο WLTP και έως 460km σε αστικές συνθήκες, καθιστώντας το C3 COLLECTION τον ιδανικό ηλεκτρικό σύμμαχο για την πόλη.

Στο C3 Aircross, η ηλεκτρική έκδοση Extended Range των 113 ίππων προσφέρει αυτονομία έως 400km στον μικτό κύκλο WLTP και έως 550km στον αστικό κύκλο, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης.

Οι νέες εκδόσεις COLLECTION συνδυάζουν τον πλούσιο εξοπλισμό με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή τοποθέτηση, στο πλαίσιο της τρέχουσας εμπορικής πολιτικής της Citroen. Το Citroen C3 Collection είναι διαθέσιμο με 19.300€ στην έκδοση Turbo 100hp Manual, με 22.500€ στην Hybrid 110hp Automatic και με 20.600€ στην Electric 113hp Comfort Range.

Αντίστοιχα, το Citroen C3 Aircross Collection προσφέρεται με 21.300€ στην έκδοση Turbo 100hp Manual, με 23.900€ στην Hybrid 145hp Automatic και με 23.500€ στην Electric 113hp Extended Range. Οι τιμές των αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων περιλαμβάνουν την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Τα νέα Citroen C3 και C3 Aircross Collection ενσωματώνουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουν ήδη καθιερώσει τα δύο μοντέλα στις αντίστοιχες κατηγορίες τους: σύγχρονη σχεδίαση, SUV χαρακτήρα, κορυφαία άνεση χάρη στις αναρτήσεις και τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort®, προηγμένες τεχνολογίες και πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων.