Το νέο πρόγραμμα «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITROEN» της ελληνικής αντιπροσωπείας που αντιπροσωπεύει στη χώρα μας τα γαλλικά αυτοκίνητα προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε όσους επιλέξουν να αντικαταστήσουν το παλαιό τους όχημα με ένα νέο, σύγχρονο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο της μάρκας.

Η ελληνική αντιπροσωπεία έκανε μια ολοκληρωμένη εμπορική πρόταση σε μια περίοδο όπου η ανανέωση του γηρασμένου στόλου οχημάτων, η μείωση των ρύπων και η προσιτή πρόσβαση στη βιώσιμη κινητικότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τους Έλληνες οδηγούς. Τώρα η Citroen απαντά στις ανάγκες αυτές με έναν τρόπο άμεσο, εύκολο και αποτελεσματικό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα επιβατικά μοντέλα της μάρκας – C3, C3 Aircross, C4 και C5 Aircross – σε κάθε διαθέσιμη έκδοση, θερμική, υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική, και ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Με το νέο πρόγραμμα Απόσυρσης από τη Citroen τα οφέλη για τον καταναλωτή είναι πολλαπλά, αφού αφενός λαμβάνει ένα σημαντικό όφελος για την απόσυρση του παλαιού του αυτοκινήτου, και αφετέρου έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα νέο αυτοκίνητο με σαφώς χαμηλότερα έξοδα (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, κατανάλωση καυσίμου, κ.τ.λ.).

Για να είναι πιο ασφαλείς οι πελάτες της εταιρίας, η ελληνική αντιπροσωπεία προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη την γκάμα των επιβατικών της μοντέλων.