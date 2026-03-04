Η ποιότητα κατασκευής, οι επιδόσεις σε συνδυασμό με την κατανάλωση, η αξιοπιστία του αυτοκινήτου και η σωστή τιμή έφεραν και το μήνα Φεβρουάριο το Citroen C3 στην κορυφή των πωλήσεων στην Ελλάδα. Η δυναμική πορεία της Citroen στην ελληνική αγορά που συνεχίστηκε και τον 2ο μήνα του χρόνου, δεν είναι τυχαία. Η γαλλική εταιρία επιβεβαίωσε με τα αξιόπιστα μοντέλα της την εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού.

Το Citroen C3, τον Φεβρουάριο, αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην ελληνική αγορά ανεξαρτήτως κατηγορίας. Kατέγραψε 601 ταξινομήσεις και πέτυχε μερίδιο αγοράς 16,5% στην κατηγορία B-SUV που είναι η δημοφιλέστερη στην ελληνική αγορά.

Σε επίπεδο εκδόσεων, την μεγαλύτερη διείσδυση στις πωλήσεις πέτυχε η βενζινοκίνητη έκδοση του μοντέλου, ενώ ακολούθησε η υβριδική, γεγονός που καταδεικνύει την ισορροπημένη και ευέλικτη γκάμα του C3, ικανή να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προτιμήσεων.

Η επιτυχία του Citroën C3 βασίζεται στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του: μοντέρνα σχεδίαση, γκάμα εκδόσεων, κορυφαία άνεση χάρη στην ανάρτηση Citroën Advanced Comfort®, ευρύχωρο και εργονομικό εσωτερικό, καθώς και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, που το καθιστούν ιδανική επιλογή για την καθημερινή μετακίνηση αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, όπου η Citroën κατέκτησε τη 2η θέση της αγοράς, ενώ στην κατηγορία των κλειστών Van – στις κατηγορίες δηλαδή που έχει παρουσία – αναδείχθηκε 1η σε πωλήσεις, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της μάρκας στις επαγγελματικές μετακινήσεις. Επιπρόσθετα, σημαντική είναι και η πρωτιά του νέου Citroen C3 VAN στην κατηγορία του.

Οι βασικοί παράγοντες της επιτυχίας του C3 είναι ο συνδυασμός ποιότητας με τη σωστή στρατηγική της μάρκας. Η ελληνική αντιπροσωπεία προσφέρει προσιτή, σύγχρονη και άνετη κινητικότητα, με προτάσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.