Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Οι Γάλλοι αφού μελέτησαν τα «θέλω» των πελατών τους, άκουσαν προσεκτικά τις παρατηρήσεις τους, ακολούθησαν τη «χρυσή» συνταγή για να κατασκευάσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του μοντέρνου και απαιτητικού οικογενειάρχη. Δεν έκαναν περικοπές απεναντίας ξόδεψαν πολλά περισσότερα χρήματα από τον προϋπολογισμό τους για να παρουσιάσουν το ιδανικό οικογενειακό αυτοκίνητο.

Το C4 εξελίχθηκε σε κάθε επίπεδο. Χωρίς να χάσει την αυθεντική του ταυτότητα, έγινε πιο ώριμο και απέκτησε έντονο χαρακτήρα. Άνετο και ασφαλές, οικονομικό και δυναμικό.

Η Citroën ανταποκρίνεται έτσι στις ανάγκες των σύγχρονων οδηγών που αναζητούν απλότητα, μοντέρνο σχεδιασμό και στιβαρότητα, προσφέροντας ένα μοντέλο με ακόμα πιο δυναμική παρουσία στο δρόμο. Ένα από τα βασικά του προτερήματα είναι οι χώροι και η άνεση Advanced Comfort .

Στην ελληνική αγορά, το Citroën C4 κατέγραψε εντυπωσιακή πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου εννιαμήνου του έτους. Ήταν πάντα στην πρώτη πεντάδα των ταξινομήσεων της κατηγορίας C με 572 πωλήσεις. Μάλιστα το μήνα (Οκτώβριο) που πέρασε αναρριχήθηκε στην κορυφή, ξεπερνώντας καθιερωμένα premium μοντέλα που παραδοσιακά κυριαρχούν στην κατηγορία.

Η επιτυχία του μοντέλου ενισχύθηκε περαιτέρω με την κυκλοφορία των ειδικών εκδόσεων “Plus Pack” και “Plus Tech Pack”, οι οποίες προσφέρουν κορυφαία σχέση τιμής–εξοπλισμού, ξεκινώντας από 22.900€ και 23.900€ αντίστοιχα.

Και οι δύο εκδόσεις διατίθενται με τον υβριδικό κινητήρα Hybrid 145hp και αυτόματο κιβώτιο, προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και έως 50% ηλεκτροκίνηση στην πόλη χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Τα επίσημα στοιχεία απο τον ΣΕΑΑ φέρνουν το C4 στην ψηλότερη θέση στις ταξινομήσεις

Όλα τα C4 συνοδεύονται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, κάνοντας το Citroën C4 μια πρόταση που συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία, οικονομία και premium χαρακτήρα.