To νέο C3 VAN ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά και είναι «φορτωμένο» με ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς τεχνολογικού εξοπλισμού. Με ανανεωμένη, καινοτόμο σχεδίαση που εκφράζει τη γαλλική μάρκα και με πλούσιο εξοπλισμό, αντικαθιστά επάξια το ήδη επιτυχημένο μοντέλο της Citroën, θέτοντας νέα στάνταρ στην κατηγορία. Αντικαθιστά την προηγούμενη γενιά C3 VAN που κατέχει την 1η θέση στην αγορά με 71 ταξινομήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Citroen το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 κατέλαβε το 38,6% στην κατηγορία VAN.

Το νέο C3 VAN έρχεται να καλύψει τις ανάγκες κάθε επαγγελματία που αναζητά ευελιξία, συμπαγείς διαστάσεις και οικονομία. Είναι διαθέσιμο με κινητήρα βενζίνης PureTech 1.2lt/100hp (128 g CO₂/km, κατανάλωση 5,7 lt/100km WLTP) και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με μπαταρία 44kWh και αυτονομία έως 320 km.

Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, υποβοήθησης και οθόνη αφής 10,25’’ για άνεση και συνδεσιμότητα στην καθημερινή χρήση.

Η εμπορική του πορεία ξεκίνησε και είναι ήδη διαθέσιμο στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων της Citroen Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, βενζίνης και αμιγώς ηλεκτρική:

Βενζινοκινητήρας PureTech2lt με ισχύ 100 ίππων και μέγιστη ροπή 250 Nm από τις 1.750 σ.α.λ. Οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 128 g/km, ενώ η μικτή κατανάλωση φτάνει τα 5,7 lt/100 km (WLTP).

Ηλεκτρική έκδοση ë-C3 VAN με ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων (83 kW) και αυτόματο κιβώτιο μίας σχέσης με λειτουργία ανάκτησης ενέργειας στο φρενάρισμα. Η μπαταρία 44 kWh προσφέρει αυτονομία έως 323 km σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP), με μέση κατανάλωση 17,3–17,4 kWh/100 km.

Η τιμή εκκίνησης είναι 20.713 ευρώ για την έκδοση με κινητήρα βενζίνης και 29.500 ευρώ για την αμιγώς ηλεκτρική.

Ο χώρος φόρτωσης είναι πρακτικός με ωφέλιμο όγκο έως 1,06 m³ και εσωτερικές διαστάσεις 1.131 μήκος x 1.015 mm. πλάτος.

Το νέο C3 VAN είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και άνεσης, προσφέροντας τεχνολογίες αιχμής που συναντώνται σε επιβατικά οχήματα. Ο εξοπλισμός του είναι αντίστοιχος με την επιβατική έκδοση PLUS.

Εξωτερικός σχεδιασμός:

– Προβολείς τεχνολογίας LED

– Περιμετρικά προστατευτικά στους θόλους των τροχών και τα μαρσπιέ

– Μαύρες γυαλιστερές μπάρες οροφής

Εσωτερικό & Infotainment

– Κεντρική οθόνη αφής 10,25’’

– Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® & Android Auto™

– Καθίσματα Citroën Advanced Comfort με ρύθμιση ύψους στο κάθισμα οδηγού

– οδηγού με ρύθμιση ύψους

Άνεση & Ασφάλεια

– Active Safety Brake, Collision Warning Alert, Lane Keep Assist, Speed Limit Information, Driver Attention Alert, High Beam Assist.

– Ανάρτηση Citroën Advanced Comfort

– Ηλεκτρικό χειρόφρενο (ηλεκτρική έκδοση)

– Πακέτο Visibility: Αυτόματη λειτουργία φώτων & υαλοκαθαριστήρων

– Αισθητήρας βροχής με αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων

– Air Condition

– πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με ηχητική υποβοήθηση,

– ηλεκτρικοί/θερμαινόμενοι/αναδιπλούμενοι καθρέπτες

Διαστάσεις και χώρος φόρτωσης

Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του, το νέο Citroën C3 VAN προσφέρει ιδιαίτερα πρακτικό και ευρύχωρο χώρο φόρτωσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επαγγελματία.

Εξωτερικές διαστάσεις

– Μήκος: 4.015 mm

– Πλάτος: 2.017 mm (με καθρέπτες ανοιχτούς) / 1.813 mm (με καθρέπτες κλειστούς)

– Ύψος: 1.567 mm (χωρίς μπάρες οροφής) / 1.577 mm (με μπάρες οροφής)

Εσωτερικές διαστάσεις φόρτωσης

– Μήκος: 1.131 mm

– Πλάτος: 1.015 mm

– Ύψος: 535–931 mm (μέγιστο εσωτερικό ύψος)

– Ύψος χώρου κάτω από την εταζέρα: 515 mm

– Ωφέλιμος όγκος: 0,61 – 1,06 m³

Το νέο Citroen C3 VAN με τον ιδανικό συνδυασμό σχεδίασης, τις νέες τεχνολογίες και τους αποδοτικούς κινητήρες, απευθύνεται στον απαιτητικό και σύγχρονο επαγγελματία.

Το νέο μοντέλο της γαλλικής μάρκας επωφελείται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση η οποία ισχύει για όλη την γκάμα επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών Citroen.