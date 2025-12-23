Νέες εγκρίσεις ελαστικών για τέσσερις σημαντικές αυτοκινητοβιομηχανίες έκλεισε η Continental. Στο εξής τα Continental θα είναι ελαστικά 1ης τοποθέτησης για τα αυτοκίνητα Mercedes-Benz, Hyundai, Porsche και Renault. Με αυτές τις νέες συμφωνίες η Continental ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια παρουσία της ως κορυφαίος προμηθευτής εργοστασιακού εξοπλισμού.

Οι εγκρίσεις στις παραπάνω εταιρίες αφορούν μοντέλα από διαφορετικές κατηγορίες, από premium και ηλεκτρικά SUV έως compact αυτοκίνητα πόλης, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία των ελαστικών Continental.

Οι επιλογές

Porsche Macan (Electric): Επιλογή ανάμεσα σε SportContact 6, CrossContact RX και WinterContact TS 860 S

Η Porsche έχει εγκρίνει μια σειρά premium ελαστικών Continental για το νέο ηλεκτρικό Macan, ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού και την εποχή:

SportContact 6 για μέγιστη σπορ απόδοση και υψηλές ταχύτητες

CrossContact RX για άνεση και μειωμένο θόρυβο σε καθημερινή χρήση

WinterContact TS 860 S για κορυφαία ασφάλεια τον χειμώνα.

Όλες οι εκδόσεις φέρουν σήμανση XL, για αυξημένη αντοχή και φορτίο.

Mercedes-Benz GLE & GLS: EcoContact 6 Q για μέγιστη απόδοση και χαμηλό θόρυβο

Η Mercedes-Benz επιλέγει, για ακόμη μία φορά, την Continental για τον εργοστασιακό εξοπλισμό των GLE και GLS. Τα SUVs εξοπλίζονται με το EcoContact 6 Q, ένα ελαστικό σχεδιασμένο για υψηλή ενεργειακή απόδοση, μεγάλη χιλιομετρική διάρκεια και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου .

Hyundai IONIQ 9: PremiumContact C με τεχνολογία ContiSilent για κορυφαία άνεση στο ηλεκτρικό SUV

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Hyundai IONIQ 9 εξοπλίζεται εργοστασιακά με το PremiumContact C σε διάσταση 21 ιντσών, με ενισχυμένη XL σήμανση και τεχνολογία ContiSilent που μειώνει τον εσωτερικό θόρυβο έως και 9 dB. Το ελαστικό ανταποκρίνεται άριστα στις απαιτήσεις των μεγάλων ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας σταθερότητα, ακριβή χειρισμό και υψηλή άνεση κύλισης

Renault Clio: Το νέο μοντέλο εξοπλίζεται παγκοσμίως με EcoContact 7

Η Continental εξασφαλίζει παγκόσμια έγκριση ελαστικών για το νέο Renault Clio, το οποίο θα εξοπλίζεται με το EcoContact 7, σε διαστάσεις 16 και 18 ιντσών. Το ελαστικό προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση, μειωμένο θόρυβο και βελτιστοποιημένη αεροδυναμική, χάρη στη νέα τεχνολογία Smart Energy Casing και την ειδική δομή “aerodimple” στα πλευρικά τοιχώματα.

Η στρατηγική σημασία των νέων συνεργασιών

Οι νέες εγκρίσεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Continental στην ανάπτυξη τεχνολογιών που υποστηρίζουν:

τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

την υψηλή ενεργειακή απόδοση

τη μέγιστη ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες

τη μείωση θορύβου και την ενισχυμένη οδηγική άνεση

Με περισσότερα από 150 χρόνια ιστορίας και ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά ελαστικών, η Continental συνεχίζει να αποτελεί βασικό συνεργάτη των κορυφαίων αυτοκινητοβιομηχανιών παγκόσμια.Τα ελαστικά Continental είναι διαθέσιμα πανελλαδικά, σε πληθώρα διαστάσεων, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Continental

(https://www.continental-tires.gr/car/dealer-locator).