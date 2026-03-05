Η Cupra συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ηλεκτρική εποχή, παρουσιάζοντας την ανανεωμένη έκδοση του Born, ενός μοντέλου που ήδη έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην κατηγορία των ηλεκτρικών hatchback. Η νέα εκδοχή φέρνει σημαντικές βελτιώσεις σε ισχύ, αυτονομία, τεχνολογία, αλλά και σχεδίαση, διατηρώντας παράλληλα τον σπορ χαρακτήρα που αποτελεί βασικό στοιχείο του DNA της ισπανικής μάρκας.

Το Born παραμένει βασισμένο στην ηλεκτρική πλατφόρμα MEB του ομίλου Volkswagen Group, όμως η Cupra έχει εξελίξει περαιτέρω το μοντέλο, ώστε να προσφέρει ακόμη πιο δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά. Το μήκος του οχήματος αυξήθηκε κατά 12 χλστ., φτάνοντας τα 4.336 χλστ., ενώ το πλάτος, το ύψος και το μεταξόνιο βρίσκονται στα 1.809 χλστ., 1.540 χλστ. και 2.766 χλστ. Η σημαντικότερη προσθήκη στη γκάμα είναι η κορυφαία έκδοση Born VZ, η οποία αποδίδει έως 326 ίππους και 545 Nm ροπής, καθιστώντας το μοντέλο, το ισχυρότερο Born που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Οι επιδόσεις του ηλεκτρικού hatchback είναι εντυπωσιακές για την κατηγορία του. Η επιτάχυνση 0-100 ολοκληρώνεται σε περίπου 5,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 200χλμ./ώρα, επιβεβαιώνοντας τον σπορ προσανατολισμό της μάρκας. Παράλληλα, το νέο λογισμικό διαχείρισης ισχύος και η βελτιωμένη απόκριση του ηλεκτροκινητήρα συμβάλλουν σε πιο άμεση επιτάχυνση και καλύτερη απόδοση.

Σημαντική εξέλιξη υπάρχει και στο κομμάτι της αυτονομίας. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 79 kWh επιτρέπει στο Born να φτάνει έως και τα 600 χιλιόμετρα αυτονομίας σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, τιμή που το τοποθετεί ανάμεσα στα πιο αποδοτικά ηλεκτρικά μοντέλα της κατηγορίας του. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχυφόρτισης έως 185 kW σε DC φορτιστές επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% έως 80% σε περίπου 25-30 λεπτά, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής στα ταξίδια.

Η γκάμα κινητήρων του μοντέλου περιλαμβάνει πλέον τρεις βασικές εκδόσεις ισχύος: 190 ίπποι, 231 ίπποι και την κορυφαία 326 ίππων της έκδοσης VZ. Οι διαθέσιμες μπαταρίες έχουν χωρητικότητα 58 kWh και 79 kWh, προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα αυτονομίας, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο της καθημερινής μετακίνησης, όσο και των μεγαλύτερων ταξιδιών.

Στο οδηγικό κομμάτι, η Cupra έχει προχωρήσει σε νέες ρυθμίσεις για την ανάρτηση και το σύστημα διεύθυνσης, ενώ το μοντέλο διαθέτει επίσης τεχνολογίες όπως Launch Control για βελτιστοποιημένη επιτάχυνση, καθώς και λειτουργία one-pedal driving, η οποία επιτρέπει στον οδηγό να επιταχύνει και να επιβραδύνει χρησιμοποιώντας σχεδόν αποκλειστικά το πεντάλ του γκαζιού, μεγιστοποιώντας την ανάκτηση ενέργειας.

Σχεδιαστικά, το ανανεωμένο Born υιοθετεί μια ακόμη πιο δυναμική εμφάνιση, ακολουθώντας τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν τα ανασχεδιασμένα Matrix LED φώτα, ενώ οι νέες αεροδυναμικές ζάντες έως 20 ιντσών συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση της αισθητικής, όσο και της ενεργειακής απόδοσης. Στο πίσω μέρος, η χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή της Cupra ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του μοντέλου στον δρόμο.

Το εσωτερικό έχει επίσης αναβαθμιστεί σημαντικά, με έμφαση στην τεχνολογία και τη βιωσιμότητα. Το νέο σύστημα infotainment διαθέτει πλέον οθόνη 12,9 ιντσών με λειτουργικό σύστημα Android και βελτιωμένο περιβάλλον χρήσης, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10.2 ιντσών, παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες στον οδηγό, με καθαρό και άμεσο τρόπο. Παράλληλα, τα σπορ καθίσματα έχουν σχεδιαστεί με χρήση ανακυκλωμένων υλικών υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας το οικολογικό προφίλ του μοντέλου.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι η τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L), η οποία επιτρέπει στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές χρησιμοποιώντας την ενέργεια της μπαταρίας, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο σε δραστηριότητες όπως το camping ή σε περιπτώσεις ανάγκης.

Το νέο Born σχεδιάστηκε στο κέντρο σχεδίασης της εταιρείας στη Βαρκελώνη, ενώ η παραγωγή του πραγματοποιείται στο εργοστάσιο του ομίλου Volkswagen στο Zwickau της Γερμανίας, ένα από τα σημαντικότερα εργοστάσια ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη.