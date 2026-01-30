Με το ξεκίνημα του 2026, η CUPRA ανανεώνει την εμπορική της πολιτική στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας νέες, πιο ανταγωνιστικές τιμές αλλά και ενισχυμένα προωθητικά προγράμματα που καλύπτουν το σύνολο της γκάμας της. Οι παρεμβάσεις αφορούν βενζινοκίνητες, ήπια υβριδικές, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, προσφέροντας σημαντικό οικονομικό όφελος στους υποψήφιους αγοραστές.

Ξεκινώντας από τα μοντέλα με κινητήρα 1.5 λίτρων, το CUPRA Leon διατίθεται πλέον με μειωμένη τιμή κατά 500 ευρώ, τόσο στη χειροκίνητη έκδοση των 150 ίππων όσο και στην αυτόματη DSG με ήπια υβριδική τεχνολογία. Αντίστοιχα, το δημοφιλέστερο μοντέλο της μάρκας, το CUPRA Formentor, προσφέρεται με όφελος 1.000 ευρώ στις εκδόσεις 1.5λτ. ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στην κατηγορία των sport SUV.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γκάμα των Plug-in Hybrid, όπου όλα τα μοντέλα CUPRA Leon, Formentor και Terramar συνοδεύονται από συνολικό προωθητικό όφελος 4.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις ξεχωρίζουν όχι μόνο για την ισχύ τους (έως 272 ίππους), αλλά και για την πλήρως ηλεκτρική αυτονομία που ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα, διατηρώντας παράλληλα εκπομπές CO₂ κάτω από το όριο των 50 g/km.

Στο μέτωπο της ηλεκτροκίνησης, η CUPRA προσφέρει σημαντικά κίνητρα για τα Born και Tavascan, με όφελος έως 4.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα, ανάλογα με την έκδοση. Τέλος, το νέο Terramar στις εκδόσεις 1.5 MHEV και 1.5 MHEV Ultra ενισχύεται με προωθητικό όφελος 2.000 ευρώ.

Οι νέες τιμές και τα προγράμματα επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της CUPRA να συνδυάζει σπορ χαρακτήρα, προηγμένη τεχνολογία και ελκυστικό κόστος απόκτησης. Δείτε τις τιμές για όλες τις εκδόσεις σε όλα τα μοντέλα, πατώντας ΕΔΩ.