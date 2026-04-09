Η Cupra εμπλουτίζει τη γκάμα της, φέρνοντας το μικρότερο και οικονομικότερο έως τώρα μοντέλο της. Ο λόγος για το ολοκαίνουργιο Cupra Raval το οποίο μόλις παρουσιάστηκε στην Ισπανία.

Πρόκειται για ένα μικρό, αστικό EV με μήκος μόλις 4.046χλστ. πλάτος 1.784χλστ. ύψος 1.518χλστ. και μεταξόνιο στα 2.600χλστ. Παρά τις μικρές του διαστάσεις όμως, έχει χώρο αποσκευών 441λτ. και άνετους χώρους για 4 ενήλικες, ενώ η σχεδίαση του είναι ιδιαίτερα αιχμηρή.

Πιο συγκεκριμένα, το Raval υιοθετεί εμπρός την σχεδίαση shark nose, ενώ τα Matrix Led φώτα μαζί με τα φωτιζόμενα λογότυπα, δημιουργούν άκρως μοντέρνα νυχτερινή εικόνα. Παράλληλα οι χειρολαβές των θυρών είναι χωνευτές για να συμβάλλουν στην μείωση της αντίστασης, κάτι στο οποίο ενισχύουν τόσο η ενεργή μάσκα, όσο και οι αεροδυναμικές ζάντες.

Ανάμεσα στα αρκετά εντυπωσιακά, ακόμα και ματ χρώματα, ξεχωρίζει σίγουρα το ιριδίζoν “Plasma”, το οποίο αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη γωνία που το βλέπει το φως.

Στο εσωτερικό η εικόνα είναι αρκετά σπορ και ποιοτική. Τα καθίσματα είναι bucket ενώ ο οδηγός αντικρίζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και την οθόνη infotainment 12,9 ιντσών. To ανασχεδιασμένο τιμόνι, διαθέτει φυσικά κουμπιά καθώς και δορυφορικούς διακόπτες για τα προγράμματα οδήγησης και paddles αναγεννητικής πέδησης.

Συνολικά το Raval προσφέρεται σε 4 συνδυασμούς κινητήρα – μπαταρίας, οι οποίοι είναι οι εξής:

Η έκδοση VZ (Veloz) είναι η κορωνίδα της γκάμας Raval, με ισχύ 226 ίππων, ροπή 290Nm, τελική ταχύτητα 175 km/h και επιτάχυνση 0‑100 km/h σε μόλις 6.8 δευτερόλεπτα. Με μπαταρία 52kWh, προσφέρει αυτονομία περίπου 400 km.

Η μπαταρία 52 kWh στις εκδόσεις Endurance και VZ φορτίζεται από 10% έως 80% σε μόλις 24 λεπτά με χρήση ταχυφορτιστή DC, ενώ η μπαταρία 37 kWh (Raval Plus 99kW) φτάνει στο ίδιο επίπεδο σε 23 λεπτά.

Το Cupra Raval θα λανσαριστεί σε λίγους μήνες, με τιμή εκκίνησης για το βασικό μοντέλο (Raval) από 26.000€.